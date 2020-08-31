Fatih Ürek Gelinim Mutfak yarışma programından neden ayrıldı? Fatih Ürek yerine kim geldi? Gelinim mutfakta yarışmasını yeni sunucusu kim?
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Fatih Ürek Gelinim Mutfak yarışma programından neden ayrıldı? Fatih Ürek yerine kim geldi? Gelinim mutfakta yarışmasını yeni sunucusu kim?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta ne zaman başlayacak? Gelinim Mutfakta yarışma programında ne gibi değişiklikler var?

Fatih Ürek Gelinim Mutfak yarışma programından neden ayrıldı? Fatih Ürek yerine kim geldi? Gelinim mutfakta yarışmasını yeni sunucusu kim?
31.08.2020 14:07 | Son Güncelleme: 31.08.2020 14:11

Severek takip edilen Gelinim Mutfak yarışma programı yeni sezona bomba gibi dönmeye hazırlanıyor. Eylül ayında başlaması planlanan program, sunucuyu değişikliği ile merak konusu.

Fatih Ürek Gelinim Mutfak yarışma programından neden ayrıldı? Fatih Ürek yerine kim geldi? Gelinim mutfakta yarışmasını yeni sunucusu kim?

GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sosyal medyada hızla yayılan söylentilerin ardından Twitter hesabından paylaşım yapan Kanal D "Mutfak alev aldı, mücadele başladı" denildi. Yeni sezonda Onur Büyüktopçu'nun sunacağı Gelinim Mutfakta hafta içi her gün ekrana gelecek.

Fatih Ürek Gelinim Mutfak yarışma programından neden ayrıldı? Fatih Ürek yerine kim geldi? Gelinim mutfakta yarışmasını yeni sunucusu kim?

FATİH ÜREK YERİNE KİM GELDİ?

Yeni sezonda Gelinim Mutfakta yarışmasında yer almayacak olan Fatih Ürek yerine Onur Büyüktopçu yer alacak. Başarılı oyuncu ve sunucu daha önce Çarkıfelek ve Yemekteyiz programlarını sundu.

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