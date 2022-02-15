Fatih'te marketlere KDV indirimi denetimi yapıldı

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Fatih Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri tarafından ilçedeki marketlerde KDV indiriminin uygulanıp uygulanmadığına yönelik denetim yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından temel gıda ürünlerinden alınan yüzde 8'lik KDV yüzde 1'e indirilmişti. İndirim kararının ardından Fatih Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, marketlere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde ürünler teker teker incelenerek indirimlerin yapılıp yapılmadığı tespit edildi. Aynı zamanda ürünlerin reyon fiyatı ile kasa fiyatı da karşılaştırıldı. Denetimlerin ikinci gününde KDV indirimi güncellemesini yetiştiremeyen market işletmecileri, ürünlerin indirim uygulanmadan satılmaması konusunda uyarıldı. Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

Fatih Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde çalışan Eda Kaçar, "Seçtiğimiz ürünleri kasadan geçirdikten sonra kontrolünü yaptık. Herhangi bir fiyat sıkıntısıyla karşılaşmadık. KDV indirimi seçtiğimiz temel gıda ürünlerinde uygulanmış bulunmaktadır şu an" açıklamasında bulundu.

Mağaza Müdürü Nesim Elçiçek ise, "Sayın Cumhurbaşkanımız KDV indirimini açıkladıktan sonra dün sabahtan beri gereken çalışmalarımızı yaptık" dedi. - İSTANBUL