Fatih Merkez Kütüphanesi kitapseverlerle buluştu

İSTANBUL - İstanbul'un en büyük kütüphaneleri arasında yerini alan Fatih Merkez Kütüphanesi Fatih Belediyesi Hizmet Binası içerisinde hizmete girdi. 40 bin kitabın raflarda yerini aldığı kütüphane öğrenci ve kitapseverlerle buluştu.

Fatih'in en büyük kütüphanesi olan Fatih Merkez Kütüphanesi, öğrenci ve kitapseverlerle buluştu. İçerisinde, kitap okuma ve ders çalışma bölümünün yanı sıra seminer odası, bilgisayar bölümü ve kafeteryanın da yer aldığı kütüphane, aynı anda yüzlerce öğrenci ve kitapsevere hizmet vermeye başladı. Fatih Belediyesi'nin diğer kütüphanelerinde olduğu gibi Fatih Merkez Kütüphanesi'nde de misafirlerine wifi hizmeti, fotokopi ve çıktı hizmetleri ücretsiz sunuluyor. Kafeteryasında ise çorba, çay ve kahve ikramı yapılıyor. Pandemi tedbirleri kapsamında hafta içi ve cumartesi günü 08: 30-22: 00 saatleri arasında hizmet verecek olan Fatih Merkez Kütüphanesi'nin ilerleyen zamanda 7/24 açık olması planlanıyor. Öte yandan Fatih Belediyesi'nin 11'inci kütüphanesi olan ve 40 bin kitabın yer aldığı kütüphanenin içerisinde bir de sanat galerisi yer alıyor. Kütüphane drone ile havadan görüntülendi.

"11'inci kütüphanemiz en büyük kütüphanemiz"

Fatih Belediyesi Başkanı M. Ergün Turan, "Fatih merkez bir ilçemiz ve yaklaşık 1 buçuk yıl önce ilk kütüphanemizi açtık. Her kütüphane açtığımızda gençlerimizin büyük bir ilgisi ile karşılaştık. Şu an kütüphanecilik ile ilgili bir müdürlük kurduk ve 11'inci kütüphaneye ulaştık. 11'inci kütüphanemiz en büyük kütüphanemiz. Büyük bir ihtimalle İstanbul'daki en büyük kütüphanelerden de biri. Şu an içeride 400 öğrencimiz çalışabiliyor ve okuyabiliyor. Sistemimizi gençler biliyorlar. Kafeteryamız var, orada çay çorba ikramlarımız oluyor. Her giriş yapan öğrencimize iki sefer kahve alma imkanı da tanıyoruz. Çay sürekli alabilir. Zaman zaman da haftanın belli günleri ikramlarımız oluyor" dedi.

"Evlerden ziyade daha sessiz ve rahat bir şekilde çalışabiliyoruz"

Kütüphaneyi çok beğendiğini söyleyen Murat Taha Pekdemir, "Mezunum, üniversiteye hazırlanıyorum. Sınava hazırlık sürecinde daha rahat bir çalışma ortamında sınava hazırlanmak için geldim. Fatih'te öncesinde kütüphane konusunda eksiklik vardı ama açılan kütüphaneler bizim için çok güzel oldu. Evlerden ziyade daha sessiz ve rahat bir şekilde çalışabiliyoruz" diye konuştu.

"Ortam çok sessiz kesinlikle dikkatiniz dağılmadan ders çalışabiliyorsunuz"

Ev ortamından daha iyi olduğunu belirten Ömer Faruk Zeyrek, "Burayı gerçekten çok güzel buldum. Ev ortamına kıyasla burada daha çok dersimize dikkat ediyoruz ve daha çok odaklanabiliyoruz. Üniversiteye hazırlık sürecinde bize gerçekten çok yardımı oldu kütüphanelerin. Ortam çok sessiz kesinlikle dikkatiniz dağılmadan ders çalışabiliyorsunuz ve kütüphaneden çıkmak için hiçbir sebebiniz yok. Çay, çorba var içeride, hiçbir şekilde dışarı çıkmaya ihtiyaç kalmadan dersini çalışabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sümeyye İnal