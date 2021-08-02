Farah Zeynep Abdullah ile Şehrazat fena kapıştı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Farah Zeynep Abdullah ile Şehrazat fena kapıştı!

Farah Zeynep Abdullah ile Şehrazat fena kapıştı!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü besteci ve söz yazarı Şehrazat, 'Global Call' adındaki yardım çağrısına karşı olduğunu söyledi. Şehrazat'a tepki gösteren Farah Zeynep Abdullah aldığı yanıtla şoke oldu. İşte detaylar...

Türkiye'de son günlerde çıkan ve durdurulamayan orman yangınları yüzünden başlatılan #HelpTurkey paylaşımları ünlüleri ikiye böldü. Bazı ünlüler bu paylaşımlara destek verirken bazı ünlüler ise rahatsız oldu.

"ÇOK AĞRIMA GİTTİ"

Ünlü besteci ve söz yazarı Şehrazat "Bu yardım çağrısı çok ağrıma gitti. Vatanım bu acziyete düşecek ülke değildi. Onun için o yardım çağrısını paylaşmayacağım" dedi.

"HAYVANLAR VE DOĞA PERİŞAN..."

Ünlü isme yanıt oyuncu Farah Zeynep Abdullah'tan geldi. Güzel oyuncu, "Hayvanlar, doğa perişan, onur için yaşamak ne alaka" diye sordu.

"VATANIN ONURUNU KORUMAKTAN NE ANLARSINIZ?"

Genç oyuncu Şehrazat'tan ilginç bir yanıt aldı. Şehrazat bu tepkiye "Siz ne anlarsınız vatanın onurunu korumaktan. Siz kim bana bunu yazmak kim? Ne iş yaparsınız bile bilmem" dedi.

Farah Zeynep Abdullah'ın kendisinden 37 yaş büyük Şehrazat'a karşı kullandığı ifadeler sosyal medyada gündem oldu.

Farah Zeynep Abdullah ile Şehrazat fena kapıştı!
Farah Zeynep Abdullah ile Şehrazat fena kapıştı!

Kaynak: Snob Magazin

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar Marmaris'te sesi kısılana kadar bağırdı: Havadan müdahale, havadan müdahale
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar Marmaris'te sesi kısılana kadar bağırdı: Havadan müdahale, havadan müdahale
Açılışa katılınca eleştiri yağmuruna tutulan Tuğba Özay, elleri titreyerek ateş püskürdü
Açılışa katılınca eleştiri yağmuruna tutulan Tuğba Özay, elleri titreyerek ateş püskürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Yusuf Güney Haluk Levent Prens William
Spor Muslera Mesut Özil Mete Gazoz Rachid Ghezzal Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Farah Zeynep Abdullah ile Şehrazat fena kapıştı! - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 18:17:07. #1.15#

title