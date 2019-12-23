Farah Zeynep Abdullah ile Doğu Demirkol'un aşkı belgelendi
Güzel ve ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, komedyen Doğu Demirkol ile sürpriz bir aşka yelken açmıştı. Yaklaşık iki aydır birlikte olan Farah Zeynep Abdullah ile Doğu Demirkol, Mecidiyeköy'de objektiflere yakalandılar.
Güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile son dönemin komedi dalında yükselen isimleri arasında yer alan Doğu Demirkol'un yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.
İddialara göre; ikili konuk olarak katıldıkları bir film festivalinde karşılaştı. İkilinin arkadaşlıkları bu festivalde aşka dönüştü.
ÜNLÜ ÇİFT İLK KEZ OBJEKTİFLERE YAKALANDI
Snob Magazin'de yer alan habere göre, yaklaşık iki aydır birlikte olan Farah Zeynep Abdullah ile Doğu Demirkol, ilk kez Mecidiyeköy'deki Profilo AVM'nin önünde objektiflere takıldılar.
Farah Zeynep Abdullah, meslektaşı Ahmet Rıfat Şungar ile ilişkisini geçtiğimiz aylarda sürpriz bir kararla noktalamıştı.
DOĞU DEMİRKOL KİMDİR?
Mersinli bir anne ve Balıkesirli Çerkez bir babanın oğlu olan Doğu Demirkol, 6 Eylül 1985 tarihinde dünyaya geldi. Tam ismi Aydın Doğu Demirkol'dur. Üniversite eğitimini bilgisayar mühendisliği üzerine tamamlayan Doğu Demirkol, Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği Yetenek Sizsiniz yarışmasına katıldı ancak finale gitmeyi başaramadı. Farklı alanlara ilgi duyduğu ve pek çok konuda yetenekli olduğu bilinen genç oyuncu, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı komik paylaşımlarla dikkat çekti. BKM Mutfak ekibinde yer alan Murat Gençoğlu ile yolunun kesişmesi ardından Güldür Güldür programına dahil oldu. Başrollerinde usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'ın da yer aldığı bir Ali Atay filmi olan Ölümlü Dünya'da beyazperdeye adım atan Doğu Demirkol, son olarak, yönetmenliği Nuri Bilge Ceylan tarafından üstlenilen bir sanat filmi olan Ahlat Ağacı'nın başrollerinden birini üstlendi, buradaki Sinan karakteriyle büyük bir beğeni kazandı.
Haber Videosu: Farah Zeynep Abdullah ile Doğu Demirkol'un aşkı belgelendi
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Nasılsa yıkayıp yıkayıp tekrar kullanacak sanki evlenip 50 yıl beraber mi yaşayacakCevap Yaz Yayından Kaldır
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bu kız net çirkin adamlardan hoşlanıyor! tek Caner Cindoruk var gerisi fasa fiso! hayret bişey yaa kızıyorum bu kıza!Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bakalım bunun şükrünü eda edebilecekler miCevap Yaz Yayından Kaldır