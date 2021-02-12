Far Cry 6'nın çıkış tarihi doğrulandı: 30 Eylül'den önce piyasaya sürülecek

Merakla beklenen Far Cry, geniş prodüksiyonuyla da ilgileri topluyor. Çıkış tarihi doğrulanan ve Far Cry 6 oyun tutkunlarını heyecanlandırdı. Ubisoft, Far Cry ve Rainbow Six Quarantine oyunlarının 30 Eylül'den önce piyasaya sunulacağını doğruladı. Far Cry 6 çıkış tarihi, konusu ve sistem gereksinimleri hakkında merak edilenler...

Ubisoft tarafından yapılan açıklamada, pandemi sebebiyle Rainbow Six Quarantine ve Far Cry 6 oyunlarının ertelendiği duyurulmuştu. Geliştirici firma bu oyunları, 2 Nisan 2021'den 31 Mart 2022'ye kadar sürecek olan 2022 mali yılında piyasaya süreceğini ifade etmişti.

Oyunseverler büyük bir merakla oyunları beklerken, Ubisoft tarafından başka bir açıklama daha yapıldı. Üç ayda bir açıkladıkları kazanç bildirileri sırasında, bir takım açıklamalar yapan geliştirici stüdyo, oyunların 2021- 2022 mali yılının 2. çeyreği bitmeden piyasaya sunulacağının müjdesini verdi.

Söz konusu oyunların henüz tam olarak çıkış tarihleri bilinmesede, Ubisoft'un açıklamaları göz önünde bulundurulduğunda birçok kaynak her iki oyununda 30 Eylül'den önce yayınlanacağını düşünüyor.

FAR CRY 6 KONUSU

Far Cry 6 fragmanında, Yara'nın tropikal ormanlardan oluşan çevresini görüyoruz. Buradaki önemli karakter olarak, Breaking Bad ve Better Call Saul'un Gus Fring'ini görüyoruz. Giancarlo Esposito, 2020 yılının başında önemli bir video oyununda olacağını duyurmuştu. Gus Fring burada da dizilerdeki rolünü koruyacak. Oyunun "Villian"i olan Esposito, oyuncuları fazlasıyla heyecanlandırdı.

Yara'nın karşılaştığı en büyük kötülerden biri olacak Anton Castillo, Better Call Saul'un efsane ismi Giancarlo Esposito tarafından canlandırıldı. Yara ile şiddetli kargaşalar yaşanacak.

Anton Castillo, bir diktatörü oynadığı karakterini "Bir devrimin ortasında, güçlü lider" olarak tanımlıyor. Yaşanan iktidar kavgalarında Diego ve Coco'nun isimleri ön sırada olacak.

Gelen ilk görüntüler arasında oyunun ana karakterlerinin çarpıcı grafikleri ve renderları fark ediliyor. Otoriter yöneticilerle karşı karşıya gelen karakterler nefes kesici bir maceraya bizleri sürükleyecek.

Yeni konsollarla birlikte çıkacak oyun, konsolların gücünü de göstermiş olacak.

FAR CRY 6 ÇIKIŞ TARİHİ

Yapılan ilk açıklamaya göre Far Cry 6, 18 Şubat 2021 tarihinde piyasaya sürülecekti. Ancak ertelendi. Son açıklamalarda 30 Eylül'den önce piyasaya çıkması bekleniyor.

FAR CRY 6 HANGİ PLATFORMLARDA OYNANACAK?

Xbox seies X, PS5, Xbox One, PS4, Stadia ve bilgisayarda kullanıma uygun olacak.

FAR CRY 6 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Far Cry 6 en düşük sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i5-4460 3.2GHz/ AMD FX-8350

Ekran kartı: AMD Radeon R9 380, RX 570 ya da NVIDIA GeForce GTX 970 4GB, GTX 1050 veya daha iyisi.

VRAM: 4 GB

RAM: 8 GB

Boş alan: 69 GB

Direct X: 12

Far Cry 6 önerilen sistem gereksinimleri



İşletim sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: i7-5820K 6-Core 3.3GHz/ i5 9300H/AMD Ryzen R7 1700X veya daha iyisi

Ekran kartı: AMD Radeon RX 5700 ya da GTX 1660ti/GTX 2060 veya daha iyisi.

VRAM: 8 GB

RAM: 16 GB

Boş alan: 69 GB

Direct X: 12

FAR CRY 6 FİYATI

Far Cry 6 PC versiyonu fiyatları

Standard Edition 269 TL

Gold Edition 449 TL

Ultimate Edition 495 TL

Collector's Edition henüz belli değil

Far Cry 6 Xbox One fiyatları



Standard Edition pakedi 470 TL

Gold Edition 600 TL

Ultimate Edition 650 TL

Far Cry 6 PlayStation 4 fiyatları

Henüz Türkiye sayfasında listelenmedi fakat yurt dışı fiyatları şu şekilde:

Standard Edition 60 dolar - 410 TL

Gold Edition 99 dolar - 685 TL

Ultimate Edition 119 dolar - 820 TL