Far Cry 6'nın çıkış tarihi doğrulandı: 30 Eylül'den önce piyasaya sürülecek

Merakla beklenen Far Cry, geniş prodüksiyonuyla da ilgileri topluyor. Çıkış tarihi doğrulanan ve Far Cry 6 oyun tutkunlarını heyecanlandırdı. Ubisoft, Far Cry ve Rainbow Six Quarantine oyunlarının 30 Eylül'den önce piyasaya sunulacağını doğruladı. Far Cry 6 çıkış tarihi, konusu ve sistem gereksinimleri hakkında merak edilenler...