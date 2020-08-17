Fantastik canavarlar nelerdir, nerede bulunurlar? İsimleri, karakterleri, filmi ve romanı
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Fantastik canavarlar nelerdir, nerede bulunurlar? İsimleri, karakterleri, filmi ve romanı

J. K. Rowling'in 2001 yılında yazmış olduğu kitap 'Fantastik canavarlar nelerdir, nerede bulunurlar' romanı aynı zamanda filmi de olan fantastik türde bir eserdir. Eserde adı üstünde fantastik canavarların isimleri nelerdir onlar paylaşılmış. Ayrıca nerede bulundukları hakkında bilgi de var. Peki fantastik canavarlar nelerdir, nerede bulunurlar?

Fantastik canavarlar nelerdir, nerede bulunurlar? İsimleri, karakterleri, filmi ve romanı
17.08.2020 10:59 | Son Güncelleme: 17.08.2020 11:02

"Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar?" bir roman eseridir. Bu roman Harry Potter'in yazarı olan J. K. Rowling tarafından yazılmıştır. Kitapta fantastik canavarlar hakkında bazı bilgiler yer almaktadır. Fantastik canavarların isimlerine ve yerlerine bu kitaptan ulaşabilirsiniz. Şimdi kitapta geçen fantastik canavarların isimlerini paylaşalım.

FANTASTİK CANAVARLAR NELERDİR? (KİTAPTA YER ALAN CANAVARLAR)

  • Acromantula
  • Ashwinder
  • Augurey
  • Basilisk
  • Billywig
  • Bowtruckle
  • Bundimun
  • Sentor
  • Kimera
  • Chizpurfle
  • Clabbert
  • Crup
  • Demiguise
  • Diricawl
  • Doxy
  • Ejderha
  • Dugbog
  • Erkling
  • Erumpent
  • Peri
  • Ateş Yengeci
  • Flobberworm
  • Fwooper
  • Gulyabani
  • Glumbumble
  • Gnome
  • Graphorn
  • Griffin
  • Grindylow
  • Hippocampus
  • Hippogriff
  • Horklump
  • Imp
  • Jarvey
  • Jobberknoll
  • Kappa
  • Kelpi
  • Knarl
  • Kneazle
  • Leprechaun
  • Lethifold
  • Lobalug
  • Mackled Malaclaw
  • Manticore
  • Merpeople
  • Moke
  • Mooncalf
  • Murtlap
  • Niffler
  • Nogtail
  • Nundu
  • Occamy
  • Feniks
  • Pixie
  • Plimpy
  • Pogrebin
  • Porlock
  • Puffskein
  • Quintaped
  • Ramora
  • Red Cap
  • Re'em
  • Runespoor
  • Salamander
  • Sea Serpent
  • Shrake
  • Snitch
  • Sfenks
  • Streeler
  • Tebo
  • Troll
  • Tekboynuz
  • Kurtadam
  • Uçan At
  • Yeti

Alfabetik sıraya göre fantastik canavarlar bu şekildedir.

FANTASTİK CANAVARLAR NELERDİR, NEREDE BULUNURLAR KİTABI HAKKINDA BİLGİ

"Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar?", J. K. Rowling'in 2001 yılında, Newt Scamander adlı hayali bir yazarın kaleminden çıkmış gibi yazdığı bir yan kitaptır. Bu yan kitabın tüm geliri Comic Relief'in hayır kurumunun yardımıyla dünyanın çeşitli yerlerindeki fakir ve kimsesiz çocuklara bağışlanıyordu.

FİLM UYARLAMASI HAKKINDA BİLGİLER

'Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar?' J. K. Rowling'in aynı adlı kitabından esinlenilerek çekilen 2016 yapımı fantezi drama türündeki ABD-Birleşik Krallık filmidir. İngilizce'si 'Fantastic Beasts and Where to Find Them' şeklindedir.

Bu film veya kitap, Harry Potter film serisi ile bağlantılıdır ve filmin senaryosu yazarın kendisi J. K. Rowling tarafından yazılmıştır. J. K. Rowling filmin yapımcılığını David Heyman, Steve Kloves ve Lionel Wigram ile birlikte üstlenmişlerdir. Bu film, çoğu eleştirmenler tarafından olumlu yorumlar almıştır. Film dünya çapında 814 milyon dolar hasılat elde etmiştir. Film, 89. Oscar Ödülleri'nde "En İyi Kostüm Tasarımı" ödülünü kazanmıştır.

Filmin oyuncuları : Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, Samantha Morton, Jon Voight, Carmen Ejogo, Colin Farrell

Filmin yönetmeni kim : David Yates

Filmin senaryosu kime ait : J. K. Rowling

Film çıkış tarihi : 2016

Film kaç dakika : 133 dakika

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