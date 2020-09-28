Fahriye Evcen fotoğraf paylaştı! 2 saatte yarım milyondan fazla beğeni aldı
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Fahriye Evcen fotoğraf paylaştı! 2 saatte yarım milyondan fazla beğeni aldı

28.09.2020 18:07 | Son Güncelleme: 28.09.2020 18:43

Güzel oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabı Instagram'da fotoğraf paylaştı, yer yerinden oynadı. Yaklaşık iki saat içinde yarım milyondan fazla beğeni alan Evcen'in fotoğrafına çok sayıda da yorum yağdı.

Güzelliğiyle büyüleyen oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medyayı yine salladı. Sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı poza, yaklaşık iki saat içinde 550 binden fazla beğeni geldi.

Instagram'da 11 milyon kişinin takip ettiği 34 yaşındaki Fahriye Evcen, son olarak yaptığı paylaşım ile yine göz kamaştırdı. Verdiği kilolarla dikkat çeken Fahriye Evcen'e beğeni yağdı. Fahriye Evcen'nin gönderisine eşi Burak Özçivit'in de emoji koyması dikkatlerden kaçmadı.

MUTLU AİLE TABLOSU

Sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan güzel oyuncu Fahriye Evcen'in önceki gün eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan ile yaptığı eğlenceli paylaşım büyük beğeni toplamıştı.

Fahriye Evcen fotoğraf paylaştı! 2 saatte yarım milyon beğeni aldı
Evcen'in son paylaşımı
Fahriye Evcen fotoğraf paylaştı! 2 saatte yarım milyon beğeni aldı
Fahriye Evcen fotoğraf paylaştı! 2 saatte yarım milyon beğeni aldı
Fahriye Evcen fotoğraf paylaştı! 2 saatte yarım milyon beğeni aldı
Fahriye Evcen fotoğraf paylaştı! 2 saatte yarım milyondan fazla beğeni aldı
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