Fahriye Evcen bahçesinde yeni pozlar verdi, en çok konuşulan şey ise gömleğinde unuttuğu etiket oldu

Güzel oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından bahçesinde çektirdiği pozları paylaştı. Giydiği kırmızı gömleğin etiketini üzerinde unutan Evcen'e ilk uyarı takipçilerinden geldi.