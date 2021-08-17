Fahriye Evcen'in o fotoğrafları ortaya çıktı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fahriye Evcen'in o fotoğrafları ortaya çıktı!

Fahriye Evcen'in o fotoğrafları ortaya çıktı!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Yeni sezonda Barış Arduç ile birlikte 'Alp Arslan' isimli dizide başrolü paylaşacak olan Fahriye Evcen'in sette çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. İşte setten ilk kareler...

Yeni sezonda ekrana gelmesi planlanan yapımda Evcen, 1071 yıllarında Selçuklu döneminde yaşayan Akça Hatun'u canlandıracak.

At binme ve kılıç eğitimi alan Evcen'in bu kareleri şimdiden merak uyandırdı.

Alparslan'ı daha yakından tanımamızı sağlayacak olan dizide; Sultan Alparslan'ı Barış Arduç canlandıracak. Fahriye Evcen ise Akça Hatun'a hayat verecek. Alparslan'ın babası Çağrı Bey'i Erdinç Gülener, amcası Tuğrul Bey'i ise Barış Bağcı canlandırıyor.

Dizinin Eylül ayında TRT 1'de ekrana gelmesi bekleniyor.

İŞTE SETTEN İLK KARELER...

Fahriye Evcen'in o fotoğrafları ortaya çıktı!
Fahriye Evcen'in o fotoğrafları ortaya çıktı!
Fahriye Evcen'in o fotoğrafları ortaya çıktı!
Fahriye Evcen'in o fotoğrafları ortaya çıktı!
Fahriye Evcen'in o fotoğrafları ortaya çıktı!

Kaynak: Snob Magazin

Bodrum'da çıkan yangın evlerinin yakınını kadar gelen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, yaşadığı korkuyu anlattı
Bodrum'da çıkan yangın evlerinin yakınını kadar gelen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, yaşadığı korkuyu anlattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Faik Öztrak Mustafa Demir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Berkay Hande Erçel Hande Yener Acun Ilıcalı
Spor Mert Günok Mete Gazoz Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fahriye Evcen'in o fotoğrafları ortaya çıktı! - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 18:18:55. #1.15#

title