Son Dakika | Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, CHP'li Erdoğdu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki Açıklaması
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Son Dakika | Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, CHP'li Erdoğdu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki Açıklaması

Son Dakika | Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, CHP'li Erdoğdu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki Açıklaması
Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Politika

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Siyasi hayatı boyunca aziz milletimize hizmetkar olmayı kendine şiar edinen, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkaran, ekonomiden eğitime, sağlıktan tarıma kadar her alanda ülkemize çağ atlatan Recep Tayyip Erdoğan, sizin hadsiz...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Siyasi hayatı boyunca aziz milletimize hizmetkar olmayı kendine şiar edinen, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkaran, ekonomiden eğitime, sağlıktan tarıma kadar her alanda ülkemize çağ atlatan Recep Tayyip Erdoğan, sizin hadsiz ve ahlaksız tehditlerinize prim vermez." ifadelerini kullandı.

Altun, Twitter hesabından CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin açıklama yaptı.

"Yıllardır yaptıkları tek şey, aziz milletimizin temsilcilerini idam sehpasıyla tehdit etmek olan zihniyetin mensubu olan bir siyasetçi bugün, Cumhurbaşkanımıza, yol arkadaşlarına ve devletimize hizmet eden bürokratlarımıza hezeyan dolu ifadelerle saldırmış." değerlendirmesinde bulunan Altun, siyasi hayatı boyunca millete hizmetkar olmayı kendine şiar edinen, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkaran, ekonomiden eğitime, sağlıktan tarıma kadar her alanda Türkiye'ye çağ atlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, hadsiz ve ahlaksız tehditlere prim vermeyeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yıllardır CHP'nin tehdit ve engellemelerine rağmen milletin desteğiyle memlekete hizmet ettiğine işaret eden Altun, şunları kaydetti:

"Aziz milletimiz bu zihniyete hiçbir zaman destur vermediği için aslında Sayın Cumhurbaşkanımız üzerinden milletimizi tehdit ediyorlar. Yıllardan beri söylediğiniz her söz, attığınız her iftira, uydurduğunuz her yalan, yaratmaya çalıştığınız her "sahte mağduriyet" belli bir planın parçası. Hakikat yüzünüze her çarptığında daha da hırçınlaşıyorsunuz. Hakikati her duyduğunuzda şirazeniz biraz daha kayıyor. Millete hizmet yolculuğuna 'kefeniyle' çıktığını her fırsatta söyleyen bir lideri idam sehpasıyla, devletimize hizmet eden kamu görevlilerimizi ise yüce divanla tehdit etmek ve devlet organizasyonunu bir çeteye benzetmek, gerçekte neye hizmet ettiğinizi apaçık göstermektedir."

Aziz milletin, kendisine hizmet eden evlatlarını dün olduğu gibi bugün ve yarın da bağrına basacağına işaret eden Altun, "Milletin öz evlatları da sizin tüm ahlaksız tehditlerinize, yalanlarınıza, iftiralarınıza ve 5. kol faaliyetlerinize rağmen milletimize hizmet etmeye devam edecektir." ifadesine yer verdi.

Son Dakika | Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, CHP'li Erdoğdu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki Açıklaması
Son Dakika | Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, CHP'li Erdoğdu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki Açıklaması
Son Dakika | Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, CHP'li Erdoğdu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki Açıklaması
Son Dakika | Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, CHP'li Erdoğdu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki Açıklaması
Son Dakika | Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, CHP'li Erdoğdu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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