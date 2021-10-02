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Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol oynadığı görüntüleri yayınladı

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Güncel

Bakan ve danışmanlarıyla birlikte geçtiğimiz günlerde basketbol maçı yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan'ın bu mücadelede basket attığı anlar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından sosyal medyadan hesabından "Devamı yarın" notuyla paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan, geçtiğimiz 28 Eylül gününde bakan ve danışmanlarıyla birlikte basketbol maçı yaptı. Mücadelede Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu yer alırken karşılaşmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takımı, 50-24 kazandı.

Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol oynadığı görüntüleri yayınladı

"KİMİN YENDİĞİ ANLAŞILIYORDUR"

Karşılaşmanın ardından bakanlar da sosyal medya hesaplarından maç sonrası fotoğraflar paylaştı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Maç sonrası durum değerlendirmesi. Cumhurbaşkanımız formundaydı maşallah" ifadelerini kullanırken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ise "Skor 50-24. Kimin yendiği anlaşılıyordur" mesajını paylaştı.

Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol oynadığı görüntüleri yayınladı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN BASKET ATTIĞI ANLARI PAYLAŞTI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadan yaptığı son paylaşımında söz konusu maçtan 3 saniyelik bir görüntü paylaştı. Videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basket attığı anlar kameraya yansırken Altun ise "Evet, devamı yarın @RTErdogan'da" yorumunda bulundu.

Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol oynadığı görüntüleri yayınladı

Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol oynadığı görüntüleri yayınladı
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Emre İliksiz
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