Facebook Workplace Devlet Kurumlarına Ücretsiz Oldu Facebook yaptığı açıklama ile iş paylaşma ve takip uygulaması Facebook Workplace Advanced sürümünün, acil servislerine ve devlet

Facebook yaptığı açıklama ile iş paylaşma ve takip uygulaması Facebook Workplace Advanced sürümünün, acil servislerine ve devlet kurumlarına bir yıl süreyle ücretsiz olduğunu duyurdu.

Dünyanın en büyük sosyal medya şirketi Facebook, bir süredir koronavirüs konusunda insanlara yapabileceği yardımları tartışıyordu. Birçok farklı fikirle kullanıcılarının karşısına çıkan şirket, hastanelerde oluşabilecek yoğunlağa yardım etmek adına iş takip uygulamasını devlet kurumlarına bir süreliğine ücretsiz yapma yolunu seçti.

Facebook Workplace, Slack ve Microsoft Teams uygulamasına rakip olarak geliştirilen, yürütülen işlerin takibini kolaylaştıran bir uygulama olarak geçtiğimiz senelerde kullanıma açılmıştı. İçerisinde görüntülü konuşma, grup oluşturma, dosya paylaşımı, anlık mesajlaşma ve haber taibi gbi özellikler barındıran Workplace, birçok açıdan kullanışlıydı.

Facebook Workplace, halihazırda Singapur devlet kurumları, Londra İtfaiyesi ve Ambulans Servisi tarafından kullanılmaya devam ediliyordu. Başka kuruluşların uygulamadan yararlanmak istemesi durumunda yardımcı olacaklarını söyleyen şirket, 30 Haziran'a kadar başvuru yapan kurumların 1 yıllık Workplace Advanced üyeliğini ücretsiz alabileceklerini belirtti.