Fabrikada gazdan zehirlenen 1 işçi öldü, 9 işçi hastaneye kaldırıldı
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Fabrikada gazdan zehirlenen 1 işçi öldü, 9 işçi hastaneye kaldırıldı

Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de taşyünü fabrikasında gaz sızıntısı nedeniyle 1 kişi öldü, 9 kişi hastanede tedaviye alındı.

KAYSERİ'de taşyünü fabrikasında gaz sızıntısı nedeniyle 1 kişi öldü, 9 kişi hastanede tedaviye alındı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 20'nci Cadde'deki taşyünü fabrikasında yaşanan gaz sızıntısında 10 işçi zehirlendi. İhbar üzerine fabrikayı polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince gazdan etkilenen Akif B. (33), Hüseyin Y., Mustafa A., Zekeriya G., Mehmet Y. ve Hasan Y. ile ismi henüz öğrenilemeyen 4 kişi hastanelere kaldırıldı. Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Akif B., doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Diğer işçilerin tedavisi sürüyor.İşçilerin ziherlenmesine neden olan gazın tespiti için çalışma başlatıldı. 


Fabrikada gazdan zehirlenen 1 işçi öldü, 9 işçi hastaneye kaldırıldı
Fabrikada gazdan zehirlenen 1 işçi öldü, 9 işçi hastaneye kaldırıldı
Fabrikada gazdan zehirlenen 1 işçi öldü, 9 işçi hastaneye kaldırıldı
Fabrikada gazdan zehirlenen 1 işçi öldü, 9 işçi hastaneye kaldırıldı
Fabrikada gazdan zehirlenen 1 işçi öldü, 9 işçi hastaneye kaldırıldı
Fabrikada gazdan zehirlenen 1 işçi öldü, 9 işçi hastaneye kaldırıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün

Fabrikada çıkan gazdan çok sayıda işçi zehirlendi
Fabrikada çıkan gazdan çok sayıda işçi zehirlendi
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