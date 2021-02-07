Fabrice N'Sakala kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hangi takımda oynamaktadır?

Fabrice N'Sakala kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hangi takımda oynamaktadır? Fabrice N'Sakala hayatı ve biyografisi nedir?

Fabrice N'Sakala kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hangi takımda oynamaktadır? Fabrice N'Sakala hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

FABRİCE N'SAKALA KİMDİR?

Fabrice N'Sakala (d. 21 Temmuz 1990; Le Blanc-Mesnil, Fransa), Sol bek mevkisinde görev yapan Demokratik Kongolu futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta oynamaktadır.

KULÜP KARİYERİ

Troyes AC

Seine-Saint-Denis, Le Blanc-Mesnil'de doğan N'Sakala futbol kariyerine AS Bondy'de başladı. Paris banliyölerinden ayrılmadan ve Aube'de Troyes AC'ye trasnfer olmadan önce kulübün genç takımlarında dört yıl geçirdi. Kulübün genç takımlarından piştikten sonra Fransa'nın genç millî takımlarımda forma giydi. Teknik direktör Ludovic Batelli Troyes AC takınına transfer oldu.

İlk profesyonel maçına 9 Eylül 2008'de Angers'a takımına karşında çıktı. N'Sakala'nın ilk maçında Troyes 2-1 galip geldi.

Anderlecht

29 Ağustos 2013'te N'Sakala, Pro League takımlarından Anderlecht'e açıklanmayan bir ücret karşılığında transfer oldu ve üç yıllık bir sözleşme imzaladı.

Alanyaspor

23 Ağustos 2016 tarihinde Süper Lig takımlarından Alanyaspor'a bir yıllık kiralık olarak sözleşme imzaladı. Burada gösterdiği performans ile bir yıl sonra 2017-18 sezonunda bonservisi ile Alanyaspor'a transfer oldu. Üç yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş

19 Ağustos 2020 tarihinde Süper Lig takımlarından Alanyaspor'dan Beşiktaş'a bedelsiz olarak transfer oldu. 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş oyuncuya yıllık 800 bin Euro garanti ücret vericek.Beşiktaş ile ilk maçına 25 Ağustos 2020 tarihinde yunanistan süper lig ekiplerinden Paok takımı ile UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme turu maçına çıktı. ,

MİLLİ KARİYERİ

Fransa millî futbol takımı

Fransa'nın U17, U18, U19 ve U21 takımlada forma giyen N'Sakala, A millî takım tercihini köklerinin takımı olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti millî futbol takımı tercih etti.

Fransa genç millî futbol takımlarında toplam 11 maça çıkan Fabrice N'Sakala bu maçlarda gol atma başarısı gösterememiştir.

Kongo DC millî futbol takımı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti takımı ile ilk maçına 28 Mart 2015'te çıkan N'Sakala 11 maçta forma giymiş bu maçlarda gol atma ve asist yapma başarısı gösterememiştir.