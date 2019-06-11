F35 özellikleri, hızı, fiyatı nedir? F35 modelleri farkları nelerdir?
F35 savaş uçağı, son zamanlarda sürekli gündeme gelmektedir. ABD'den almak istediğimiz F35 savaş uçağı, iki ülke arasında krize döndü. Sebebi ise Rusya'dan alınacak olan S-400 hava savunma sistemi. Peki F35 savaş uçağı özellikleri, fiyatı, hızı nedir? F35 modelleri nelerdir, arasındaki farklar nelerdir?
F35 savaş uçağının ismini son iki senede daha çok duymaya başladık. ABD'den almak üzere anlaşılan bu savaş uçakları iki ülke arasında krize döndü. ABD, F35'i vermesi karşılığında Rusya'dan alınacak S-400 hava savunma sistemi alımının iptal edilmesini istiyor. Türkiye'nin bu konuda geri adım atmaması karşılığında Pentagon, Türk pilotlara ABD'nin Luke Hava Kuvvetleri Üssü'nde verilen F-35 eğitimin sonlandırıldığını açıkladı. Peki F35 özellikleri nelerdir? Bu savaş uçağı neden bu kadar önemli? Hızı nedir? Fiyatı nedir? Kaç modeli var? Modeller arasındaki farklar nelerdir?
F35 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
İsmi Şimşek 2'dir. Lockheed Martin şirketi tarafından üretilmektedir. F35 savaş uçakları çok amaçlı uçaktır. Av ve bombardıman uçağıdır. F 35 savaş uçakları yapılırken birçok uçağın özelliklerinin tek uçakta birleştirilmesi fikri ile yapılmıştır. Bunu sebebi ise uçak maliyetlerinin düşürülmesidir. Fakat yapım sonrasında düşünülenden daha maliyetli olmuştur.
F35 savaş uçakları 5. nesil savaş uçağı olarak adlandırılırlar. F 35 savaş uçakları aralarında ülkemizinde bulunduğu toplam olarak 9 ülkenin katkısı ile yapılmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Türkiye, İtalya, Kanada, Norveç, Hollanda, Danimarka ve Avusturalya'dır. Ayrıca ülkemiz bu uçağın bir çok parçasını da üretmektedir.
Şimşek 2 savaş uçağı ilk uçuşunu 2006 yılında yapmıştır.
Uzunluğu 15,67 metre yüksekliği: 4,33 metredir.
Kanat açıklığı 10,65 metredir.
Uçağın boş ağırlığı 13,17 tondur. (A model)
F35B ve F35 C modellerinin ağırlığı A modelinden yaklaşık olarak 1,5 ton daha ağırdır.
Normal yüklü ağırlığı 22,4 ton olmasına karşın azami kalkış ağırlığı 31,8 tondur.
Hedeflerini çok uzak mesafelerden görebilme özelliğine sahiptir.
Uçak tek pilotlu bir uçaktır.
F 35'lerin diğer savaş uçaklarından farkı ise tüm silahlarını gövde içinde saklıyor olmasıdır. Dışarıdan herhangi bir bombası veya silahlarını göremezsiniz.
Dikey iniş ve kalkış özelliğine sahiptir (F-35B)
Uçağın azami hızı 1932 kilometre/Saat olarak belirtilmektedir
Menzili modeller arasında çok az farklar olsada yaklaşık olarak 2000 kilometre civarındadır
18.000 Metrelik bir irtifaya çıkabilmektedir.
Tırmanma hızı saniyede 200 metredir.
TAŞIDIĞI SİLAHLARIN ÖZELLİKLERİ
1 adet 25 mm'lİk top 4 namlulu top.
Havadan karaya füzeler:
AGM-88 HARM
AGM-158 JASSM
Brimstone
Lockheed Martin JAGM
Storm Shadow
SOM
Havadan Havaya Füze:AIM-120 AMRAAM
AIM-9 Sidewinder
IRIS-T
MBDA Meteor
Ant-gemi füzesi:
Naval Strike Missile JSM
Long Range Anti-Ship Missile (LRASM)
Bombaları:
MK-84, MK-83, MK-82 Genel maksat bombaları
CBU-100 küme bombası
Paveway serisi lazer güdümlü bombalar
GBU-39 SDB küçük çap bombalar
JDAM serisi
B61 Nükleer bomba
AGM-154 JSOW
F35 MODELLERİ VE AYIRAN ÖZELLİKLERİ
F-35 savaş uçaklarının çok yönlü uçaklardır. Bu nedenle bu savaş uçağından 3 tip yapılmaktadır. Bunlar; F35A, F35B ve F35C modelleridir. Bu modeller
birbirinden ayıran özellikleri ise şöyledir.
F-35A geleneksel kalkış yapabilen model
F-35B kısa kalkış dikey iniş özelliği olan model
F-35C uçak gemilerine inebilen model
Ülkemiz bu uçak modellerinden tahmin edeceğiniz üzere F 35A için anlaşma yapmıştır. Çünkü ülkemizin uçak gemisi bulunmadığından dolayı özellikle F-35B ve F35C modeller uçak gemisi bulunan ülkeler için yapılmakta olup büyük çoğunluğu Amerika Birleşik Devletleri tarafından kullanılacaktır.
Ülkemizin alacağı F-35A modelinin toplam maliyetinin 150-200 milyon dolar olacağı tahmin edilmektedir. Bu uçak ülkemiz hava kuvvetlerinde F-16 Savaş Uçakları'nın yerini alacaktır.
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