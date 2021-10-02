F.Ü. VETERİNER FAKÜLTESİ EAEVE TARAFINDAN AKREDİTE EDİLEN İLK FAKÜLTE OLDU

FIRAT Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Türkiye'de EAEVE tarafından akredite edilen ilk fakülte oldu. Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, "Bu belge ile veteriner fakültemizi tercih eden öğrenciler Avrupa'da en üst düzeyde eğitim aldıklarını bilecekler" dedi.

Cumhuriyet tarihinde ilk kurulan veteriner fakültesi olan ve bugüne kadar binlerce öğrenci yetiştiren Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, kurulduğu günden bu yana eğitim kalitesi, deneyimli akademisyenleri ve teknik imkanlarıyla Türkiye'nin önde gelen Veteriner Fakülteleri arasında yer alıyor. Bu kapsamda Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği'ne (EAEVE) yapılan akreditasyon başvurusu yapılan denetimlerin ardından değerlendirmeye alındı. EAEVE Akreditasyon Komisyonu (ECOVE) Veteriner Fakültesi'nin raporlarını görüşerek akreditasyon kararını verdi. Yapılan değerlendirmelerde neticesinde F.Ü. Veteriner Fakültesi akredite edilmeye hak kazandı. Fakülte, Türkiye'de Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği tarafından akredite edilen ilk fakülte oldu.

Veteriner Fakültesi'nin akredite edilmesiyle açıklama yapan Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Veteriner Fakültesinin çarşamba günü Avrupa Eğitim Kurumları akreditasyon belgesini aldığını belirterek, şunları söyledi:

"Bu ülkemizde bir ilk. Üniversitemizin Veteriner Fakültesi, Avrupa ülkeleri veteriner fakültelerinin sahip olmak istedikleri en önemli belgelerden birisine sahip oldu. Bu belge ile akreditasyon süreçleri esnasında üniversitemiz veteriner fakültesinde verilen eğitimin ve yapılan bilimsel araştırmaların kalitesini, laboratuvarlarımızın durumlarını ve hayvan hastanemizin imkanlarını Avrupa Birliği'ne uyumlu hale getirdikten sonra oradan gelen heyetin denetimleri sonucunda bu sene bu belgeyi almaya hak kazandığımızı bildirdiler ve bu belge imzalanarak en kısa zamanda elimize ulaşacak. Bu belge ile veteriner fakültemizi tercih eden öğrenciler Avrupa'da en üst düzeyde eğitim aldıklarını bilecekler. Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Cumhuriyet döneminde kurulan ilk veteriner fakültesidir. Türkiye'de bütün sıralamalarda genellikle birinci ya da ikinci sırada yer almakta. Zaten biz ulusal akreditasyonu almış durumdayız. EAEVE akreditasyonunu almamız da bize bu konuda yine çok büyük bir avantaj sağlamış olacak. Böylece Fırat Üniversitesi'nin eğitimde, bilimsel araştırmalarda ve laboratuvar imkanları ile Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden birisi olduğunu bir kez daha tescillemiş olduk"