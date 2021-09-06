F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch çıkış fragmanı yayınlandı

Yayıncı Bilibili ve geliştirici TiGames, platform dövüş oyunu F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch'un çıkış fragmanını yayınladı.

Yayıncı Bilibili ve geliştirici TiGames,keşif, yoğun savaşlar ve zorlayıcı platform unsurları içeren bir metroidvania aksiyon oyunu F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch için çıkış fragmanı yayınladı.

F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch, dünya çapında 7 Eylül'de dijital olarak PlayStation 5 ve PlayStation 4 için çıkacak. Fiziksel sürümlerin Asya'da 10 Eylül'de, Japonya'da ise 23 Eylül'de çıkması bekleniyor. Bir PC sürümünün de Steam üzerinden yayınlanması planlanıyor. Ancak henüz bir çıkış tarihi açıklanmadı.

Oyunun, Steam sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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F.I.S..T.: FORGED IN SHADOW TORCH FRAGMANI

Meşale Şehri'nin hayvanları, altı yıl önce Direniş Savaşı'nda işgalci Robot Lejyonu tarafından yenildiğinden beri eski Direniş savaşçısı tavşan Rayton, ortalarda görünmüyordu. Bir arkadaşının tutuklanmasıyla birlikte dev metal yumruğunu kuşanarak ona baskı uygulayanlara karşı mücadele etmekten başka seçeneği kalmamıştı. Yakında kendisini Lejyonu, Direnişi ve Sıçan Çetesini kapsayan bir komplo girdabının içinde bulacağından bihaberdi.

Keşfedilecek Mücadelelerle Dolu Kesintisiz Haritalar

Aksiyon Platform (Metroidvania) tarzında bir haritada bir düzineden fazla eşsiz bölgeyi keşfet. Temel çarpışma, bulmaca çözme ve platform mekanikleri; sayısız saklı odayla, gizli geçitlerle, kestirme yollarla ve oyuncuların tamamlayabileceği her türlü ödüllendirici mücadeleyle tamamlanmaktadır.

Haritalar, sürekli geçiş olmaması için anlık olarak yüklenmektedir. Böylece devasa Meşale Şehri, daha ayrıntılı ve canlı bir görünüme sahiptir.

Üç Silah Arasında Sorunsuz Geçiş içeren Arcade Çarpışma Sistemi

Yumruk, Matkap ve Kırbaç, tamamen farklı dövüş tarzları sunan ve yüksek kombo, yüksek hasar ve uzun menzilli saldırılar arasında sorunsuz geçişin yapılabildiği üç silahtır. Duruma göre en uygun saldırı biçimini seçerek düşmanı döv.

Oyuncuların, her biri kendine ait silahları ve saldırıları olan, oyuncuyu indirmek için birlikte çalışan düzinelerce farklı düşman türüyle mücadele etmesi gerekecek. Sıra dışı dövüş tarzlarına sahip eşsiz elebaşları, yeni ve eşsiz bir oyun deneyimi sunuyor.

Unreal Engine 4 ile Oluşturulan Dieselpunk Estetiği

Oyunun dieselpunk estetiği, Meşale Şehrine özgün, eşi benzeri bulunmayan bir görsel atmosfer katmak üzere geçmiş dönemlerdeki Doğu'nun şehir manzaralarıyla birleştirilen dizel yanmalı motorlardan ilham almaktadır. Tüylü hayvanlarla steril mekanik askerler arasındaki keskin fark, oyunun hikayesindeki çatışma temasını temsil etmektedir.

Fizik Tabanlı İşlemeyle birlikte Unreal Engine 4 ile desteklenen gerçekçi 3 boyutlu görseller, Aksiyon Platform (Metroidvania) türünü yepyeni bir grafik kalitesi düzeyine taşıyor.