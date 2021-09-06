F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch çıkış fragmanı yayınlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch çıkış fragmanı yayınlandı

F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch çıkış fragmanı yayınlandı
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Yayıncı Bilibili ve geliştirici TiGames, platform dövüş oyunu F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch'un çıkış fragmanını yayınladı.

Yayıncı Bilibili ve geliştirici TiGames,keşif, yoğun savaşlar ve zorlayıcı platform unsurları içeren bir metroidvania aksiyon oyunu F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch için çıkış fragmanı yayınladı.

F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch, dünya çapında 7 Eylül'de dijital olarak PlayStation 5 ve PlayStation 4 için çıkacak. Fiziksel sürümlerin Asya'da 10 Eylül'de, Japonya'da ise 23 Eylül'de çıkması bekleniyor. Bir PC sürümünün de Steam üzerinden yayınlanması planlanıyor. Ancak henüz bir çıkış tarihi açıklanmadı.

Oyunun, Steam sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız.

F.I.S..T.: FORGED IN SHADOW TORCH FRAGMANI

Meşale Şehri'nin hayvanları, altı yıl önce Direniş Savaşı'nda işgalci Robot Lejyonu tarafından yenildiğinden beri eski Direniş savaşçısı tavşan Rayton, ortalarda görünmüyordu. Bir arkadaşının tutuklanmasıyla birlikte dev metal yumruğunu kuşanarak ona baskı uygulayanlara karşı mücadele etmekten başka seçeneği kalmamıştı. Yakında kendisini Lejyonu, Direnişi ve Sıçan Çetesini kapsayan bir komplo girdabının içinde bulacağından bihaberdi.

Keşfedilecek Mücadelelerle Dolu Kesintisiz Haritalar

Aksiyon Platform (Metroidvania) tarzında bir haritada bir düzineden fazla eşsiz bölgeyi keşfet. Temel çarpışma, bulmaca çözme ve platform mekanikleri; sayısız saklı odayla, gizli geçitlerle, kestirme yollarla ve oyuncuların tamamlayabileceği her türlü ödüllendirici mücadeleyle tamamlanmaktadır.

Haritalar, sürekli geçiş olmaması için anlık olarak yüklenmektedir. Böylece devasa Meşale Şehri, daha ayrıntılı ve canlı bir görünüme sahiptir.

Üç Silah Arasında Sorunsuz Geçiş içeren Arcade Çarpışma Sistemi

Yumruk, Matkap ve Kırbaç, tamamen farklı dövüş tarzları sunan ve yüksek kombo, yüksek hasar ve uzun menzilli saldırılar arasında sorunsuz geçişin yapılabildiği üç silahtır. Duruma göre en uygun saldırı biçimini seçerek düşmanı döv.

Oyuncuların, her biri kendine ait silahları ve saldırıları olan, oyuncuyu indirmek için birlikte çalışan düzinelerce farklı düşman türüyle mücadele etmesi gerekecek. Sıra dışı dövüş tarzlarına sahip eşsiz elebaşları, yeni ve eşsiz bir oyun deneyimi sunuyor.

Unreal Engine 4 ile Oluşturulan Dieselpunk Estetiği

Oyunun dieselpunk estetiği, Meşale Şehrine özgün, eşi benzeri bulunmayan bir görsel atmosfer katmak üzere geçmiş dönemlerdeki Doğu'nun şehir manzaralarıyla birleştirilen dizel yanmalı motorlardan ilham almaktadır. Tüylü hayvanlarla steril mekanik askerler arasındaki keskin fark, oyunun hikayesindeki çatışma temasını temsil etmektedir.

Fizik Tabanlı İşlemeyle birlikte Unreal Engine 4 ile desteklenen gerçekçi 3 boyutlu görseller, Aksiyon Platform (Metroidvania) türünü yepyeni bir grafik kalitesi düzeyine taşıyor.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Derya Yanık Yaşar Güler Sultan Alparslan Aliya İzzetbegoviç
Magazin Hande Erçel Mesut Akusta Haluk Levent Gülben Ergen
Spor Ali Koç Ali Öztürk Salih Uçan Bülent Korkmaz Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch çıkış fragmanı yayınlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 12:06:12. #1.15#

title