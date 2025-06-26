Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı boşandı mı? Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı neden ayrıldı?

Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın evliliğine dair ayrılık söylentileri magazin dünyasında büyük ses getirdi. Ünlü çiftin yollarını ayırdığına yönelik iddialar kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem olurken ikilinin neden ayrıldığı en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı gerçekten boşandı mı, ayrılığın arkasında hangi sebepler var? İşte merak edilen o iddialarla ilgili detaylar...

EZGİ MOLA VE EŞİ MUSTAFA AKSAKALLI BOŞANIYOR MU?

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, 2023 yılında nikâh masasına oturduğu eşi Mustafa Aksakallı ile yollarını ayırma kararı aldığını Instagram hesabı üzerinden bir açıklama yaparak duyurdu.

Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı boşandı mı

8 Mayıs 2023'te dünyaevine giren çift, uzun süreli ilişkilerini evlilikle taçlandırmıştı. Aynı yıl oğulları Can'ı kucaklarına alan Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı cephesinden gelen bu gelişme kısa süre içerisinde hızla yayılarak sosyal medyada gündem oldu.

Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı neden ayrıldı

Açıklaması sırasında birlikteliklerine ve ailelerine saygı çerçevesinde bu süreci yürütmeye özen göstereceklerini vurgulayan ünlü oyuncu boşanma kararını şu şekilde duyurdu:

"2 yıllık evliliğimizi sonlandırma kararı aldık. Birbirimize olan sevgimizin en güzel hediyesi Can, onunla en güzel şeyleri yaşayabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sürecin devamında dostluğumuz zarar vermeden, kırmadan, üzmeden birbirimizin yanında olacağız."