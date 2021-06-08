Ezgi Mola'nın Musa Orhan'a hakaret davasında 'basit yargılama' olacak
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Ezgi Mola'nın Musa Orhan'a hakaret davasında 'basit yargılama' olacak

Ezgi Mola'nın Musa Orhan'a hakaret davasında 'basit yargılama' olacak
Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Haberler | Güncel

OYUNCU Ezgi Mola'ya, İpek Er'in, intihardan önce bıraktığı mektupta, kendisine cinsel saldırıda bulunmakla suçladığı Musa Orhan'a hakaret ettiği suçlamasıyla yargılanacağı dava, dosya üzerinden basit yargılama usulü olarak görülecek.

OYUNCU Ezgi Mola'ya, İpek Er'in, intihardan önce bıraktığı mektupta, kendisine cinsel saldırıda bulunmakla suçladığı Musa Orhan'a hakaret ettiği suçlamasıyla yargılanacağı dava, dosya üzerinden basit yargılama usulü olarak görülecek. 

Batman'ın Beşiri ilçesinde, tabancayla intihara kalkışan ve 34 gün sonra, 18 Ağustos 2020'de hastanede hayatını kaybeden İpek Er, bıraktığı mektupta, Siirt'te görevli Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ileri sürdü. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek, Musa Orhan hakkında, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açıldı.

MOLA'DAN TEPKİTutuksuz sanık Musa Orhan'ın yargılanması sürerken, olaya Türkiye'nin dört bir yanından tepki yağdı. Oyuncu Ezgi Mola da 20 Ağustos 2020'de, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak tepkisini dile getirdi.DOSYA ÜZERİNDEN GÖRÜLECEKMusa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ezgi Mola hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında Mola hakkında, 'Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' ve 'Hakaret' suçlarından 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edildi. Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek dava belli bir ağırlığa ulaşmamış suçlarda uygulanan ve duruşma yapılmaksızın dosya üzerinden görülen 'basit yargılama usulü' ile yapılacak. Mahkeme Ezgi Mola'dan 15 gün içinde dilekçeyle savunmasını isteyecek ve davayı dosya üzerinden karara bağlayacak. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan

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