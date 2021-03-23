Ezgi Mola kimdir, kaç yaşında?
Arkadaşım Hoşgeldin, Alice Müzikali şimdilerde ise Masumlar Apartmanı'nda oynadığı Safiye karakteriyle milyonların gönlüne taht kuran Ezgi Mola kimdir, kaç yaşında? Oyunculuk merakı, henüz lisedeyken Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk kurslarına katılmaya yönlendirdi. Mola, lise eğitimini tamamladıktan sonra bu merkezde dört yıl eğitim aldı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezini bölüm birincisi olarak tamamlamıştır. Ezgi Mola nereli, mesleği nedir? Ezgi Mola hayatı ve biyografisi nedir?
Arkadaşım Hoşgeldin, Alice Müzikali şimdilerde ise Masumlar Apartmanı'nda oynadığı Safiye karakteriyle milyonların gönlüne taht kuran Ezgi Mola kimdir, kaç yaşında? Oyunculuk merakı, henüz lisedeyken Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk kurslarına katılmaya yönlendirdi. Mola, lise eğitimini tamamladıktan sonra bu merkezde dört yıl eğitim aldı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezini bölüm birincisi olarak tamamlamıştır. Ezgi Mola nereli, mesleği nedir? Ezgi Mola hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
EZGİ MOLA KİMDİR?
Mercan Ezgi Mola (d. 29 Mart 1983; İstanbul), tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusudur.
İstanbul'da Hasan Ali Yücel İlkokulu, Turhan ve Mediha Tansel İlkokulu, Kadir Rezan Has Ortaokulu ve Halit Armay Lisesinde eğitimini tamamladı. Oyunculuk merakı, henüz lisedeyken Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk kurslarına katılmaya yönlendirdi. Mola, lise eğitimini tamamladıktan sonra bu merkezde dört yıl eğitim aldı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezini bölüm birincisi olarak tamamladı.
KARİYERİ
Henüz 18'ini bitirmeden Kartal Tibet'in yönettiği Karate Can dizisinde ilk televizyon deneyimini kazandı. Müjdat Gezen Sanat Merkezini kazandı ve 4 yıl eğitim aldı. Bu arada Aydoğan Temel'den de 2 yıl tiyatro eğitimi aldı. Yine Aydoğan Temel'in liderliğindeki bir tiyatro topluluğuyla Çürük Elma oyununda ilk sahne deneyimini yaşadı.
2005 Kasım ayında BKM Mutfak'a katıldı. 2005 sonbaharında safça bir kuaförü canlandırdığı Hırsız Polis dizisinin gördüğü büyük ilgi sonucu kitlelerce tanınmaya başladı. 2006 yılında çevrilen Hayatımın Kadınısın filmindeki rolüyle başarı kazandı. Bu filmde kişisel hedef olarak gördüğü Türkan Şoray ile karşılıklı oynama fırsatı yakaladığı gibi, kendini gösterebileceği bir rolü canlandırma şansı da buldu. Bu rolüyle 2007 yılında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Sadri Alışık Ödülü sahibi oldu.
2008 yılında Uğur Yücel'in yönetmenliğinde Türkiye'de bir ilk olan Kolay Gelsin adlı doğaçlama sit-com denemesinde rol aldı, ama proje uzun ömürlü olmadı. 2013 yılında Patos cips ve Defacto reklamlarında yer almıştır. Ocak 2015'ten itibaren Procter & Gamble firmasına ait Ipana diş macununun reklamlarında rol almaya başlamıştır.
Televizyonda Arkadaşım Hoşgeldin adlı eğlence programında Tolga Çevik ile birlikte rol aldı.
FİLMOGRAFİSİ
FİLM
Organize İşler Sazan Sarmalı (2019) - Lerzan Berrak
Aydede (2018) - Rabia
Lady Winsley'i Kim Öldürdü (2018) - Azra
Maide'nin Altın Günü (2017) - Maide/ Melike
Kocan Kadar Konuş: Diriliş (2016) - Efsun Özçim
Kocan Kadar Konuş (2015) - Efsun Özçim
Patron Mutlu Son İstiyor (2013) - Eylül Neimoğlu
Soğuk (2013) - Boncuk
Sen Aydınlatırsın Geceyi (2013) - Didem
Celal ile Ceren (2013) - Ceren
Pazarları Hiç Sevmem (2012) - Ayşe
Dedemin İnsanları (2011) - Fatma
Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi (2011) - Jülide
Veda (2010) - Latife Hanım
Hayatımın Kadınısın (2006) - Ahu
Organize İşler (2005) - Lerzan Berrak
DİZİ
Masumlar Apartmanı (2020-) - Safiye Derenoğlu
Jet Sosyete (2020) - İpek (konuk oyuncu - 51. bölüm)
Arkadaşım Hoşgeldin (2015)
Kötü Yol (2012) - Leman Aksular
Yalan Dünya (2012) - Şenay (konuk oyuncu - 17. Bölüm)
Bir Ömür Yetmez (2011) - Hazal Sertel
Güneydoğudan Öyküler Önce Vatan (2010) - Ayşe
Canım Ailem (2008-2010) - Feride Yalçın
Sınıf (2008) - Esra
Kolay Gelsin (2008) - Kezo
Senden Başka (2007) - Hayriye
Hırsız Polis (2005-2006) - Gülay
Görünmez Adam (2004)
Sevinçli Haller (2004)
Sultan Makamı (2003) - Seda
Unutma Beni (2002) - Seda
Karate Can (2000)
SAHNE GÖSTERİSİ
Alice Müzikali (2019-günümüz)/ Zorlu PSM
Arkadaşım Hoşgeldin (2013-2015) - Kanal D'de yayınlandı. (2015-günümüz) Fox TV'de tekrarlanıyor.
Vur/Yağmala/Yeniden (2008-2009) - Murat Daltaban/ DOT
Hisseli Harikalar Kumpanyası (2007) - Haldun Dormen/ BKM
Sizinkiler (2005) - Caner Alkaya/ BKM
Artiz Mektebi (2005) - Müjdat Gezen MSM
Salak Oğlum (2004) - Müjdat Gezen/ MSM
Karmakarışık (2004) - Haldun Dormen/ MSM
Yalancı (2003) - İlker Ayrık/ MSM
Adalet Pantolonun Kemeridir (2003) - Müjdat Gezen/ MSM
Çürük Elma (1998-1999) - Aydoğan Temel/ ATT