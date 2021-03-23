Ezgi Mola kimdir, kaç yaşında?

Arkadaşım Hoşgeldin, Alice Müzikali şimdilerde ise Masumlar Apartmanı'nda oynadığı Safiye karakteriyle milyonların gönlüne taht kuran Ezgi Mola kimdir, kaç yaşında? Oyunculuk merakı, henüz lisedeyken Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk kurslarına katılmaya yönlendirdi. Mola, lise eğitimini tamamladıktan sonra bu merkezde dört yıl eğitim aldı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezini bölüm birincisi olarak tamamlamıştır. Ezgi Mola nereli, mesleği nedir? Ezgi Mola hayatı ve biyografisi nedir?

Arkadaşım Hoşgeldin, Alice Müzikali şimdilerde ise Masumlar Apartmanı'nda oynadığı Safiye karakteriyle milyonların gönlüne taht kuran Ezgi Mola kimdir, kaç yaşında? Oyunculuk merakı, henüz lisedeyken Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk kurslarına katılmaya yönlendirdi. Mola, lise eğitimini tamamladıktan sonra bu merkezde dört yıl eğitim aldı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezini bölüm birincisi olarak tamamlamıştır. Ezgi Mola nereli, mesleği nedir? Ezgi Mola hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

EZGİ MOLA KİMDİR?

Mercan Ezgi Mola (d. 29 Mart 1983; İstanbul), tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusudur.

İstanbul'da Hasan Ali Yücel İlkokulu, Turhan ve Mediha Tansel İlkokulu, Kadir Rezan Has Ortaokulu ve Halit Armay Lisesinde eğitimini tamamladı. Oyunculuk merakı, henüz lisedeyken Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk kurslarına katılmaya yönlendirdi. Mola, lise eğitimini tamamladıktan sonra bu merkezde dört yıl eğitim aldı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezini bölüm birincisi olarak tamamladı.

KARİYERİ

Henüz 18'ini bitirmeden Kartal Tibet'in yönettiği Karate Can dizisinde ilk televizyon deneyimini kazandı. Müjdat Gezen Sanat Merkezini kazandı ve 4 yıl eğitim aldı. Bu arada Aydoğan Temel'den de 2 yıl tiyatro eğitimi aldı. Yine Aydoğan Temel'in liderliğindeki bir tiyatro topluluğuyla Çürük Elma oyununda ilk sahne deneyimini yaşadı.

2005 Kasım ayında BKM Mutfak'a katıldı. 2005 sonbaharında safça bir kuaförü canlandırdığı Hırsız Polis dizisinin gördüğü büyük ilgi sonucu kitlelerce tanınmaya başladı. 2006 yılında çevrilen Hayatımın Kadınısın filmindeki rolüyle başarı kazandı. Bu filmde kişisel hedef olarak gördüğü Türkan Şoray ile karşılıklı oynama fırsatı yakaladığı gibi, kendini gösterebileceği bir rolü canlandırma şansı da buldu. Bu rolüyle 2007 yılında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Sadri Alışık Ödülü sahibi oldu.

2008 yılında Uğur Yücel'in yönetmenliğinde Türkiye'de bir ilk olan Kolay Gelsin adlı doğaçlama sit-com denemesinde rol aldı, ama proje uzun ömürlü olmadı. 2013 yılında Patos cips ve Defacto reklamlarında yer almıştır. Ocak 2015'ten itibaren Procter & Gamble firmasına ait Ipana diş macununun reklamlarında rol almaya başlamıştır.

Televizyonda Arkadaşım Hoşgeldin adlı eğlence programında Tolga Çevik ile birlikte rol aldı.

FİLMOGRAFİSİ

FİLM

Organize İşler Sazan Sarmalı (2019) - Lerzan Berrak

Aydede (2018) - Rabia

Lady Winsley'i Kim Öldürdü (2018) - Azra

Maide'nin Altın Günü (2017) - Maide/ Melike

Kocan Kadar Konuş: Diriliş (2016) - Efsun Özçim

Kocan Kadar Konuş (2015) - Efsun Özçim

Patron Mutlu Son İstiyor (2013) - Eylül Neimoğlu

Soğuk (2013) - Boncuk

Sen Aydınlatırsın Geceyi (2013) - Didem

Celal ile Ceren (2013) - Ceren

Pazarları Hiç Sevmem (2012) - Ayşe

Dedemin İnsanları (2011) - Fatma

Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi (2011) - Jülide

Veda (2010) - Latife Hanım

Hayatımın Kadınısın (2006) - Ahu

Organize İşler (2005) - Lerzan Berrak

DİZİ

Masumlar Apartmanı (2020-) - Safiye Derenoğlu

Jet Sosyete (2020) - İpek (konuk oyuncu - 51. bölüm)

Arkadaşım Hoşgeldin (2015)

Kötü Yol (2012) - Leman Aksular

Yalan Dünya (2012) - Şenay (konuk oyuncu - 17. Bölüm)

Bir Ömür Yetmez (2011) - Hazal Sertel

Güneydoğudan Öyküler Önce Vatan (2010) - Ayşe

Canım Ailem (2008-2010) - Feride Yalçın

Sınıf (2008) - Esra

Kolay Gelsin (2008) - Kezo

Senden Başka (2007) - Hayriye

Hırsız Polis (2005-2006) - Gülay

Görünmez Adam (2004)

Sevinçli Haller (2004)

Sultan Makamı (2003) - Seda

Unutma Beni (2002) - Seda

Karate Can (2000)

SAHNE GÖSTERİSİ

Alice Müzikali (2019-günümüz)/ Zorlu PSM

Arkadaşım Hoşgeldin (2013-2015) - Kanal D'de yayınlandı. (2015-günümüz) Fox TV'de tekrarlanıyor.

Vur/Yağmala/Yeniden (2008-2009) - Murat Daltaban/ DOT

Hisseli Harikalar Kumpanyası (2007) - Haldun Dormen/ BKM

Sizinkiler (2005) - Caner Alkaya/ BKM

Artiz Mektebi (2005) - Müjdat Gezen MSM

Salak Oğlum (2004) - Müjdat Gezen/ MSM

Karmakarışık (2004) - Haldun Dormen/ MSM

Yalancı (2003) - İlker Ayrık/ MSM

Adalet Pantolonun Kemeridir (2003) - Müjdat Gezen/ MSM

Çürük Elma (1998-1999) - Aydoğan Temel/ ATT