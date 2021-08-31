Ezgi Doğan Kimdir?

Aris Ezgi Doğan Güzellik Merkezi kurucusu ve yöneticisi Ezgi Doğan, güzellik sektöründe adından sık sık söz ettirmeye devam ediyor.

. Türkiye'de yaklaşık 70 şubesiyle güzellik merkezi alanında en kapsamlı ve kurumsal hizmeti sunmaya devam eden Aris Güzellik Merkezi, görünümüne dikkat eden kadınların bir numaralı adresi oldu. Dolayısıyla binlerce kişi de bu başarılı girişimleri ile dikkatleri üzerine çeken Ezgi Doğan'ın kim olduğunu merak etmeye başladı.

Ankara ve Türkiye'de pek çok şubesi bulunan Aris Ezgi Doğan Güzellik Merkezi, 2010 yılından beri profesyonel kalitede hizmet sunuyor. Yıllar geçtikçe alanında markalaşan firma, özellikle cilt bakımı ve güzellik denilince kadınların aklına gelen ilk markalardan biri olmasıyla biliniyor. Hijyen, kalite ve müşteri memnuniyetine verdikleri önem sayesinde cildini profesyonellere emanet etmek isteyenlerin tercihi olan Aris Ezgi Doğan Güzellik Merkezi yöneticisi Ezgi Doğan yakından takip ediliyor.

Ezgi Doğan Kimdir?

Başarılı iş yaşamıyla dikkatleri üzerine çeken ve güzellik sektörünün en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ezgi Doğan 1989 yılında Ağrı'da doğmuştur. Aris Güzellik Merkezi yöneticisidir. 2010 yılından beri bu sektörde faaliyet gösteren Aris Güzellik Merkezi, Türkiye'de yaklaşık 70 şubesi ile bu alanda kurumsal kalitede hizmet veriyor. Fatma Sayan ve Ezgi Doğan'ın sahipliğini yaptığı Aris Güzellik Merkezi'nin Ankara'daki Çukurambar şubesi de büyük ilgi görüyor.

Profesyonel bir ekibe sahip olan Aris Güzellik Merkezi, başarılı iş insanı Ezgi Doğan yöneticiliğinde bambaşka bir seviyeye yükseldi. Merkezde kadınlara ücretsiz cilt analizi de yapıldığı için geniş bir müşteri kitlesine ulaşan firma hakkında Ezgi Doğan gelecek planlarından bahsetti.

"Yurt Dışına Açılacağız"

Türkiye'de güzellik sektörünün en tecrübeli isimlerinden biri olan Ezgi Doğan, gelecekte yurt dışına açılma hedeflerinin olduğunu söyledi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ezgi Doğan, "Covid-19 nedeniyle yurtdışı şubeleşme yatırımlarımızı bir süre askıya aldık. Salgın öncesi Londra, New York ve Dubai'deki yetkililerle görüşmelerimiz vardı. Bize bazı kolaylıklar sunulacaktı. Pandemi sonrası bunu sonuçlandıracağız. Türkiye'de ise şubeleşmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Öte yandan Ezgi Doğan öncülüğünde Aris Güzellik Merkezi bünyesinde Güzellik Akademisi kuruldu.

Kaynak: Bültenler