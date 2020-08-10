Ezan duası nedir? Ezan duası Arapça'sı ve Türkçe okunuşu, anlamı | Ezan okuduktan sonra okunacak duanın yazılışı
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Ezan duası nedir? Ezan duası Arapça'sı ve Türkçe okunuşu, anlamı | Ezan okuduktan sonra okunacak duanın yazılışı

Ezan duası, ezan okunduktan sonra okunacak bir duadır. Ezan bittikten sonra okunması çok sevaptır. Alimler tarafından okunması tavsiye edilen Ezan duasının Arapça'sı, Arapça yazılışı, okunuşu ve Türkçe meali haberimizde...

Ezan duası nedir? Ezan duası Arapça'sı ve Türkçe okunuşu, anlamı | Ezan okuduktan sonra okunacak duanın yazılışı
10.08.2020 12:49 | Son Güncelleme: 10.08.2020 13:04

Ezan bittikten sonra okunan duaya ezan duası adı verilir. Bu duayı okumak çok sevaptır ve sünnettir. Alimler tavsiye etmiştir. Peki ezan duası nasıl yapılır, nasıl okunur, Arapça ve Türkçe okunuşları nedir? Ezan duasını sesli dinlemek ve okumak için yazımızı okuyabilirsiniz.

EZAN DUASI NEDİR?

Ezan duası; Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı ezanlarından hemen sonra yapılan duadır. Ezan duası şu şekildedir:

Ezan duası nedir? Ezan duası Arapça'sı ve Türkçe okunuşu, anlamı | Ezan okuduktan sonra okunacak duanın yazılışı
Ezan duası

Camilerde müezzin veya imam yapabilir. Fakat genellikle cemaat kendisi okur. Bu bakımdan ezberlemek çok sevaptır. Ezberlemesi çok kolaydır. Arapça olarak 2-3 satırdan oluşmaktadır. Eğer ezbere bilmiyorsanız bu sayfa altından bakarak okuyabilirsiniz. Sayfayı favorilere eklemeyi unutmayın.

Ezan duası okumak sünnettir. Alimler, allameler, sahabeler ezan duasını okumayı tavsiye etmişlerdir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (Sallallahualeyhivesellem) bir hadisi şerifinde "Her kim ezan sesi işittiği zaman, müezzin ile beraber hafifçe okusa, her harfine bin sevap verilir, bin günahı mahvolur." şeklinde buyurmuştur. Bu bakımdan okumak çok sevaptır.

EZAN DUASI ARAPÇA YAZILIŞI, OKUNUŞU VE TÜRKÇE ANLAMI (UZUN)

Ezan duası normalde 1 tanedir. Fakat bazı yerlerde kısası da paylaşılmıştır. Bu bakımdan sizlere hem uzun ezan duasını hem de kısa ezan duasınının okunuşunu ve meallerini paylaşacağız.

Ezan Duası Arapça Yazılışı:

Ezan duası nedir? Ezan duası Arapça'sı ve Türkçe okunuşu, anlamı | Ezan okuduktan sonra okunacak duanın yazılışı

Ezan Duası Okunuşu:

"Allahümme Rabbe hezihiddeğvetittâmmeh, Vessalâtil gâimeh, Âti Muhammedenil vasilete velfadilete, Ved dereceterrafiâh, Vebashü mekâmemmahmudenillezi veadteh, İnneke lâ tuhliful mîâd."

Ezan Duası'nın Türkçe Meali:

"Ey şu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın rabbi Allahım! Muhammed'e vesîleyi ve fazîleti ver. Onu, kendisine vaadettiğin makâm-ı mahmûda ulaştır, Muhakkak ki sen vaadinden dönmezsin"

KISA EZAN DUASI ARAPÇA'SI VE TÜRKÇE MEALİ (DİYANET)

Diyanet'e göre ezan duası ise aşağıdaki gibidir. Bu biraz daha kısadır. Fakat ikisi de okunur. Hemen hemen aynı anlamlara gelmektedir.

Kısa Ezan Duası Arapça'sı:

Ezan duası nedir? Ezan duası Arapça'sı ve Türkçe okunuşu, anlamı | Ezan okuduktan sonra okunacak duanın yazılışı

Kısa Ezan Duası Okunuşu:

"Allâhümme Rabbe hâzihi'd-da'veti't-tâmmeh, ve's-salâti'l-kâimeh, âti Muhammedeni'l-vesîlete ve'l-fadîlete, veb'ashü makâmem-mahmûdeni'l-lezî va'adteh."

Kısa Ezan Duası Türkçe Anlamı:

"Ey bu eksiksiz davetin ve kılınan namazın sahibi! Muhammed'e vesîle'yi ve fazîleti ver. O'nu, vaat ettiğin Makam-ı Mahmûd üzere dirilt"

EZAN DUASI NE ZAMAN OKUNUR?

Ezan duası namaz ezanlarının okunmasından hemen sonra okunur. Yani camide sabah ezanı, öğlen ezanı, ikindi ezanı, akşam ezanı ve yatsı ezanı okunduktan hemen sonra ezan duası okumak çok sünnettir ve sevaptır. Camilerde imam veya müezzin sesli şekilde okumaktadır. İçinizden tekrar edebilirsiniz. Eğer evden okumak istiyorsanız da ezberden veya bu sayfadan bakarak okuyabilirsiniz. Dediğimiz gibi ezan okunması bittikten hemen sonra ezan duası okunmalıdır. Yani ezandan önce veya çok sonra okumak pek tavsiye edilmemiştir. Asıl okunması gereken zaman, ezanın "Leileheillallah" diye bitişinin hemen akabindedir.

EZAN DUASININ DİNİ HÜKMÜ VE HİKMETİ NEDİR?

Ezandan sonra, Hz. Muhammed (Sallallahualeyhivesellem) 'e salavat getirmek sünnet; vesile duasını yapmak menduptur. (Kaynak: İbn Âbidîn)

Bir hadis-i şerifte Hz. Muhammed (Sallallahualeyhivesellem) şöyle buyurmuştur: "Ezânı işittiğiniz zaman, onun dediğini tekrarlayın. Sonra bana salât getirin. Çünkü gerçekten kim bana bir defa salât getirirse, Allah onu on rahmet ile anar. Sonra da benim için Allah'tan vesile isteyin. Çünkü vesile Cennet'te bir makamdır ki, ancak Allah'ın kullarından bir kula layık görülmüştür, umarım ki o kul ben olayım. Artık kim benim için Allah'tan vesile isterse, şefaatim ona helal olur." (Kaynak: Müslim, Salât, Tirmizî, Menâkıb)

Ezan duası ile ilgili olarak Buhârî hadis kitabında yer alan rivayet şu şekildedir: "Her kim ezanı işittiğinde akabinde;

Ezan duası nedir? Ezan duası Arapça'sı ve Türkçe okunuşu, anlamı | Ezan okuduktan sonra okunacak duanın yazılışı

(Ey bu tam davetin ve kılınmak üzere olan bu namazın Rabbi olan Allah'ım! Muhammed'e vesileyi, fazileti ihsan et. Bir de kendisine va'd ettiğin Makam-ı Mahmûd'u verip oraya ulaştır) derse, kıyamet gününde benim şefaatim ona vâcib olur." (Kaynak: Buhârî)

Bazı hadis kitaplarında (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ), duanın sonuna "sen va'dinden dönmezsin." ifadesi eklenmiştir. Ezan bittiğinde onu duyanlar bu hadiste ifade edildiği şekilde dua ederler.

Son olarak "Ezan ile kamet arasında dua reddolunmaz." hadisi gereği, bu sayfada paylaştığımız ezan duasının ardından başka dualar da yapılabilir. (Kaynak: Tirmizî, Salât, Nevevî, el-Mecmû)

EZAN DUASI OKUMAK FARZ MIDIR?

Ezan duası okumak farz değildir. Fakat okumak sünnettir ve çok büyük sevaptır. Alimler tarafından ezan duasının, Peygamberimiz ve sahabeler tarafından her ezandan sonra okunduğu söylenilmektedir.

Ezan duasının okunuşunu, nasıl yapıldığını, nasıl okunduğunu ve tüm detaylarını paylaştık. Allah (c.c.) kabul eylesin. Amin...

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