Eyyübiye 'de gençlik merkezi için çalışmalar sürüyor
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Eyyübiye 'de gençlik merkezi için çalışmalar sürüyor

Eyyübiye 'de gençlik merkezi için çalışmalar sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İlçe gençliğinin hizmetine sunulmak üzere yapım çalışmalarına başlanılan toplam 4 kattan oluşan 2200 metre karelik alanı kapsayan Süleyman Şah Gençlik merkezi gençlerin hizmetine sunulacak.

İlçe gençliğinin hizmetine sunulmak üzere yapım çalışmalarına başlanılan toplam 4 kattan oluşan 2200 metre karelik alanı kapsayan Süleyman Şah Gençlik merkezi gençlerin hizmetine sunulacak.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçe gençliğinin hizmetine sunulmak üzere yapım çalışmalarına başlanılan toplam 4 kattan oluşan 2200 metre karelik alanı kapsayan Süleyman Şah Gençlik merkezinde incelemelerde bulundu. Eyyübiye Belediyesi, ilçe gençliğinin hizmetine sunmak üzere toplam 4 kattan oluşan 2200 metre karelik alanı kapsayan Süleyman Şah Gençlik Merkezinin temelini geçtiğimiz aylarda atmıştı. İçerisinde; bilgisayar, resim, el sanatları, halk oyunları, bilişim, müzik, ahşap oymacılığı, hat sanatı, kütüphane, konferans salonu, spor salonu ve çevre birimleri bulunan 2200 metre karelik alanı kapsayan ve toplamda 4 kattan oluşan Süleyman Şah Gençlik merkezi yapım çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Merkezin kısa süre içinde ilçe gençliğinin hizmetine sunulacağını belirten Kuş," Süleyman Şah Mahallemizdeyiz. Yaklaşık bir ay önce temelini atmış olduğumuz Süleyman Şah gençlik Merkezinin incelemelerinde bulunduk, denetlememizde bulunduk. Gençlik Merkezimiz çok şükür hızlı bir şekilde yükseliyor. Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip olan Eyyübiye İlçemizin gençlerini önemsiyor ve Eyyübiye gençleri için çalışıyoruz. Burası belki ilk ama görev süremiz içerisinde Eyyübiye İlçemize gençlik merkezlerimizin sayısını inşallah arttıracağız ve Eyyübiye'li gençlerimize hizmet edeceğiz. Ben buradan bütün gençlerimize selam ediyor, dualarını bekliyorum" şeklinde konuştu. - ŞANLIURFA

Eyyübiye 'de gençlik merkezi için çalışmalar sürüyor
Eyyübiye 'de gençlik merkezi için çalışmalar sürüyor
Eyyübiye 'de gençlik merkezi için çalışmalar sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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