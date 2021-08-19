EYÜPSULTAN'DA PARK EYLEMİ
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EYÜPSULTAN'DA PARK EYLEMİ

EYÜPSULTAN'DA PARK EYLEMİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

EYÜPSULTAN Yeşilpınar'da mahalle sakinleri parklarının İBB tarafından yıkılacağı gerekçesiyle eylem yaptı.

EYÜPSULTAN Yeşilpınar'da mahalle sakinleri parklarının İBB tarafından yıkılacağı gerekçesiyle eylem yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı Eyüpsultan Yeşilpınar'daki kentsel dönüşüm projesinin temel atma töreni sonrası mahalle sakinlerinin protestosunda arbede yaşanmıştı. Çıkan arbedede düşen Ayşe Topçu yaralanmıştı.

O günden beri parkta nöbet tutan mahalle sakinleri bugün yıkım ekiplerinin geleceği gerekçesiyle tekrar parkta toplandı.

Mahalle sakinleri parka çadır kurup nöbet tuttu. İBB'nin mahkeme sonucunu beklemeden yıkım yapacağını belirten mahalle sakinleri bu duruma tepki gösterdi. Mahalle sakinlerinin eylemine katılan Ayşe Topçu, ' Şu ağaçları bak. Ağaç kesme makinesi getirmişler. Yıkacaklar biz de bunları seyredeceğiz. Bu çocuklarımız ağlayacak. Nereden biz yarın bu çocuklar nereye gidecek' Biz nerede oturacağız? İstanbul'da deprem var. Hazırlıklı olun diyorlar. Böyle mi hazırlık yapacağız" dedi.

'YENİ PARK SİTENİN İÇİNE DAHİL OLACAK BİZ GİREMEYECEĞİZ"

Geceden beri parkta nöbet tuttuğunu belirten Hülya Özkan ise,?40 yıllık deprem toplanma alanının yıkılmasını istemiyoruz. Bırakın parkı deprem toplanma alanının yıkılmasını istemiyoruz. Projelerine hiçbir şekilde karşı çıkmıyoruz. İstedikleri şekilde yapabilirler. Bize gösterdikleri küçücük bir parka biz girmek istemiyoruz" diye konuştu.

'EKMEK İSTEMİYORUZ PARK İSTİYORUZ"

Yaklaşık 3 aydır yeşil alan mücadelesi verdiğini söyleyen Hüseyin Kara da, 'Yeşile dokunma, parkıma dokunma, başka ne ediyorsanız edin. Bina mı yapıyorsunuz ne yapacaksanız yapın. Bize hiçbir şey ver demiyoruz. Biz sadece bunu istiyoruz" şeklinde konuştu.

Tepki üzerine olay yerine gelen Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara geldi. Kara, konunun takipçisi olacağını belirterek, 'Kentsel dönüşüm anlaşmasının tarafı değiliz biz. Biz sizi dinledik yapılacak bir şey var mıdır ve sizin isteğiniz ne şekilde karşılanabilir' Park ihtiyacı eskisi ve yenisi olarak karşılanmakta mıdır? Bunları biz bir değerlendirelim" dedi

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EYÜPSULTAN'DA PARK EYLEMİ
EYÜPSULTAN'DA PARK EYLEMİ
EYÜPSULTAN'DA PARK EYLEMİ
EYÜPSULTAN'DA PARK EYLEMİ
EYÜPSULTAN'DA PARK EYLEMİ
EYÜPSULTAN'DA PARK EYLEMİ
EYÜPSULTAN'DA PARK EYLEMİ
EYÜPSULTAN'DA PARK EYLEMİ
EYÜPSULTAN'DA PARK EYLEMİ
EYÜPSULTAN'DA PARK EYLEMİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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