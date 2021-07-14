Eyüp Sabri Tuncer kimdir? Eyüp Sabri Tuncer kaç yaşında, ne zaman vefat etmiştir? Eyüp Sabri Tuncer aslen nerelidir?

Kurtuluş Savaşı'nda er olarak verdiği hizmet karşılığında, 1926 tarihli İstiklal Madalyası Kanunu ile istiklal madalyasına hak kazanan Eyüp Sabri Tuncer, son dönemde internette en çok merak edilen isimler arasında yer almaktadır.

Kendi ismini taşıyan kozmetik firmasının kurucusu olan Eyüp Sabri Tuncer, 1927 yılında Ankara'da dükkan açan veilk Türk kolonya markasının sahibi olan Eyüp Sabri Tuncer ile ilgili detaylı bilgilere ve biyografisine haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

EYÜP SABRİ TUNCER KİMDİR?

1860'larda Bosna'dan önce Bursa'ya, sonra İnegöl'e göç eden bir ailenin çocuğu olarak 1898'de doğdu. Babası Süleyman Ağa, 1908'de Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun Bosna'yı ilhak etmesi üzerine ailesiyle birlikte önce İstanbul'a sonra da İnegöl'e geldi. Süleyman Ağa 1913'te kısa bir süre tarımla uğraşmayı denediyse arzu ettiği sonuçları alamayarak evinin altında bir bakkal dükkânı açmaya karar verdi; fakat bu kez de sağlığı elvermedi ve hayatını kaybetti. Ailenin bütün yükü ergen yaşlardaki Eyüp Sabri'nin omuzlarındaydı. Eyüp Sabri, komşuları Hilmi Bey'in yönlendirmesiyle devrin zincir mağazaları manifaturacı Abranosyanların yanına çırak olarak girdi. Gerek babasının bakkaliyesinde ve gerekse Ermeni tüccarın dükkânında ticaret adına öğrendikleri, geri kalan yaşamında önünü açacaktı. 1916 yılında İnegöl bedesteni içinde küçük bir dükkân kiralayarak orada manifaturacılık yaptıysa da bu kez de Bursa'nın işgale uğraması üzerine orduya katıldı. Kurtuluş Savaşı'nda er olarak verdiği hizmet karşılığında, 1926 tarihli İstiklal Madalyası Kanunu ile istiklal madalyasına hak kazandı. Bir süre seyyar tuhafiyecilik yapan Tuncer, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanından sonra 1923 yılında Ankara'ya yerleşti ve İnegöl'de sattığı mülkünün parasıyla 1927 yılında Ankara'da dükkân satın aldı. Müşterilere verdiği esans ve kolonyanın ayrıca talep görmesinden sonra kolonya üretimine başladı ve kendi formüllerini kullanan ilk Türk kolonya markası oldu. Yurt dışından gelen esanslarla 1933'te kolonya imalatı ve satışına başladı. 1970'lerde yerli kokulu ürünlerden narenciye kabuk yağları, lavanta çiçeği, kekik vs. esansları artık Türkiye'de üretimine başlayan Eyüp Sabri Tuncer, 1972 yılında işi tamamen devralan oğlu Sabahattin Tuncer ile birlikte çok ortaklı, halka açık bir şirket olması amacıyla aynı yıl anonim şirket yapısına geçirildi. Eyüp Sabri Tuncer 1980 yılında 82 yaşında Ankara'da vefat etmiştir.