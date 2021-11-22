Eylül ayında boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adını duyurduktan sonra kendi markasını kuran Selin Ciğerci, özel hayatıyla gündem olmaya devam ediyor. 2 yıllık evliliğini bitiren Ciğerci, eski eşini çabuk unutarak yeni bir aşka yelken açtı.

EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER

Gökhan Çıra ile boşanan Ciğerci, basketbolcu Metecan James ile aşk yaşamaya başladı. Arkadaşlıkları aşka dönüşen ikili, önceki gün yan yana görüntülendi. El ele görüntülenen ikilinin fotoğrafı da GossipGirl adlı Instagram hesabında paylaşıldı.

FOTOĞRAF PAYLAŞIP SİLDİ

Instagram'da 4,5 milyon takipçisi bulunan Selin Ciğerci, Birsen ile asansörde çektirdiği bir fotoğrafı paylaşmış ancak kısa süre içinde silmişti.

SELİN CİĞERCİ VE GÖKHAN ÇIRA ARALARINDAKİ TÜM BAĞLARI KOPARDI

2 yıllık evliliklerini eylül ayında tek celsede bitiren Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, boşanmalarına rağmen ortak oldukları şirkette birlikte çalışma kararı aldı. Ancak dün Instagram hesabından bir paylaşım yapan Çıra, Ciğerci ile iş ve arkadaşlık ilişkilerini bitirdiklerini açıkladı. Eski futbolcu Gökhan Çıra, paylaşımında "Selin Ciğerci ile olan iş ortaklığım ve arkadaşlık ilişkim bugün itibari ile tamamen bitmiştir. Kendisine yeni hayatında başarılar, sağlık ve huzur dilerim" ifadelerini kullandı.

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