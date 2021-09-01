Eylül Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Kızılcahamam Belediye Meclisi, 2021 Yılı Eylül ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar Başkanlığında 01 Eylül 2021 tarihinde Çarşamba günü saat: 10.

Kızılcahamam Belediye Meclisi, 2021 Yılı Eylül ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar Başkanlığında 01 Eylül 2021 tarihinde Çarşamba günü saat: 10. 00'da, Kızılcahamam Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda toplanıldı. G Ü N D E M : 1- Yoklama ve Açılış. 2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı. 3- Belediyemiz Meclisinin 09. 08. 2021 Tarih ve 88 Sayılı toplantısında; İlçemiz içerisinde meri imar planında Mahkeme Kararları, ada düzenlemesi gibi durumlardan dolayı ihtiyaç olan alanlarda 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatları Belediyemizce hazırlanmıştır. Ankara İli Kızılcahamam İlçesi içerisinde, hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatları teklif niteliğinde Büyükşehir Belediye Başkanlığına sunulacağından, 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatları teknik yönden incelenmek üzere "İmar ve Bayındırlık Komisyonu"na sevk edilmişti. Konuya ilişkin Komisyon Raporu'nun görüşülmesi. 4- Belediyemiz Meclisinin 09. 08. 2021 Tarih ve 89 Sayılı toplantısında; Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09. 04. 2021 Tarih ve 712 Sayılı Kararı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı onaylanan, Ankara İli Kızılcahamam İlçesi, Gümele Mahallesinde kain 117 ada 2 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yapılacak Turizm Alanına ilişkin olarak yaptırılan ve ekte plan bilgi ve belgeleri sunulan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının görüşülüp onaylanmasına ve müteakiben 5216 Sayılı Kanun kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Onayı'na sunulmasına esas teşkil etmek üzere konu teknik yönden incelenmek üzere "İmar ve Bayındırlık Komisyonu"na sevk edilmişti. Konuya ilişkin Komisyon Raporu'nun görüşülmesi. 5- Dilek, temenniler ve kapanış.

Kaynak: Habermetre