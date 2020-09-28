Eylül ayı istatistiklerine göre Trump ile Biden'ın okunma verileri başa baş gidiyor

ABD başkanı Donald Trump ile başkan adayı Joe Biden'ın yabancı basında yer alan haberlerinin Eylül ayı karşılaştırmasında, iki adayın da kafa kafaya olduğu görüldü. Trump genel olarak her iki adayın haberlerinde de eleştiri oklarının hedefi olurken; Biden, genellikle kadın istihdamı haberleri içinde yer aldı.

ABD başkanı Donald Trump ile başkan adayı Joe Biden'ın haberleri, seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte hem ülkenin de hem de dünyanın gündemini oldukça meşgul ediyor. Habermetre'nin Eylül ayı için yapmış olduğu iki başkan adayının haberlerinin verileriyle ilgili araştırmaya göre, Donald Trump ile Joe Biden'ın haberlerinin okunma, basım, reklam gelirleri ve ön sayfada bulunma değerleri arasında bir fark bulunmazken, Trump az bir farkla Biden'dan daha fazla ön sayfada yer aldı.

BİDEN İLE TRUMP'IN HABERLERİNİN POPÜLARİTESİ KAFA KAFAYA GİTTİ

Joe Biden'ın ile ilgili haberlerin ön sayfada yayımlanma sayısı 2808 iken, haberlerin ön sayfada kalma süreleri 25.608 dakika olarak bulundu. Biden'ın haberleri 253 milyon 888 bin 123 kere okunurken, haberlerden elde edilen reklam gelirleri 37 milyon 914 bin 311 dolaroldu.

Donald Trump ile ilgili haberlerin ön sayfada yayımlanma sayısı 2 bin 536 iken, haberlerin ön sayfada kalma süreleri 25 bin 608 dakika olarak kayıtlara geçti. Biden'ın haberleri 253 milyon 888 bin 123 kere okunurken, haberlerden elde edilen reklam gelirleri 37 milyon 914 bin 311 dolar oldu.

İKİ ADAYIN DA HABERLERİ AY SONUNA DOĞRU PİK YAPIYOR

Biden ile ilgili bir haberlere 17 Eylül'e kadarrastlanmadı. Biden'a ilişkin haberler özellikle 24 Eylül'de pik yaparak 10 bin-20 bin bandına yükseldi. Haberler en çok CNN'de, en az ise Wsj'de okundu. Biden'ın haberlerinin en çok okunduğu ilk 5 site şöyle açıklandı:

CNN, Washingtonpost, Msn, Dailymail, Fox news

Trump ile ilgili bir habere de 23 Eylül'e kadar rastlandı. Trump, özellikle 24-25 Eylül arasında 20 bin-40 bin arasında haber sayısı ile pik yaptı. Haberler en çok CNN'de, en az ise Aol'de okundu. Trump'ın haberlerinin en çok okunduğu ilk 5 site şöyle açıklandı:

CNN, Daily Mail, Msn, Yahoo, Aol

TRUMP, MEDYADA ELEŞTİREL HABERLERLE ÖN PLANDA

Biden'ın en çok okunan haberleri genelde Trump'ın eleştirel haberleri içerisinde yer aldı. Haberde Trump'un kaybederse yapacağı olumsuz gelişmelerden bahsederek, haberin sonunda olumsuz eleştirilere karşı Biden'ın kazanmaya çalışmasının muhtemel olduğu vurgulandı.

Yine incelenen verilere göre, Trump'ın en çok okunan haberi ile Biden'ınki aynı. Biden'ın en çok okunan haberlerinde Trump'tan farklı olarak feminizm yanlısı haberler varken, Trump analizinde en çok okunan haberler yine kendisine yönelik eleştirel bakış açısıyla yazılanlar oldu.