EXXEN Survivor Cup İzle! Survivor Cup yarışmacıları kimler

Survivor CUp izle! Exxen Survivor Cup izle. Exxen'e özel Survivor yarışmasının adını Survivor Cup olarak hazırladılar. Survivor 2021'in farklı bir versiyonu ve farklı bir formatı olan Survivor Cup EXXEN platformunda yayında SurvivorExxen izle Survivor Cup izle yayını sizlerle.Eğer ki siz de EXXEN üye olup Survivor'ın farklı versiyonu olan Survivor Cup nedir diye merak ediyorsanız hemen sisteme girip Survivor Cup tek parça izleyebilirsiniz.Exxen platformuna özel olarak hazırlanan Eksen Survivor Cup, TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'ın farklı bir versiyonu olup yarışmacılarının da farklı olduğunu sizlere söyleyebiliriz.

EXXEN SURVİVOR CUP İZLE!

Survivor CUp izle! Exxen Survivor Cup izle. Exxen'e özel Survivor yarışmasının adını Survivor Cup olarak hazırladılar. Survivor 2021'in farklı bir versiyonu ve farklı bir formatı olan Survivor Cup EXXEN platformunda yayında SurvivorExxen izle Survivor Cup izle yayını sizlerle.Eğer ki siz de EXXEN üye olup Survivor'ın farklı versiyonu olan Survivor Cup nedir diye merak ediyorsanız hemen sisteme girip Survivor Cup tek parça izleyebilirsiniz.Exxen platformuna özel olarak hazırlanan Eksen Survivor Cup, TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'ın farklı bir versiyonu olup yarışmacılarının da farklı olduğunu sizlere söyleyebiliriz.

Survivor All Star formatında yani bugüne kadar yayınlanan Survivor'ın gelmiş geçmiş en ünlü en sevilen ve en güçlü yarışmacılarının bir arada bulunduğu Survivor yarışması daha çok zorlu yarışmaları ve zor Ada şartlarında heyecan dolu dakikalar yaşamanıza sebep olacak

Acun Ilıcalı'nın 1 Ocak itibarıyla açtığı Exxen platformunda yayın hayatına başlayan Survivor Cup yarışmacıları gibi detayları sizlerle paylaşacağız

Peki Survivor yarışmacıları kimler

Sema Aydemir

Seda Ocak

Sahra Işık

Nagihan Karadere

Elif Gören

Birsen Bekgöz

Hakan Hatipoğlu

Avatar Atakan

Yusuf Karakaya

Anıl Berk Baki

Berkan Karabulut

Sercan Yıldırım

Sizde Survivor yarışmasına bir bölümünü izlemek istiyorsanız bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Acun Ilıcalı bildiğiniz üzere 1 Ocak itibari ile kendi Platformu Exxen açılışını yapmıştı ve o günden sonra yaptığı açıklamasında Survivor 2021 yayınlanacağını belirtmişti . Survivor severleri Exen platformu'na taşımak isteyen Acun Ilıcalı Survivor 2021 yarışması hakkında detaylar da vermişti . 2 hafta boyunca sürecek olan Survivor yarışması 6 kadın ve 6 erkek adaydan oluşacağını açıklarken bu isimlerin de geçmiş Survivor yarışmalarında yarışıp en üst sıralarda olan bireylerden seçileceğini de açıklamıştı.Survivor izleyicisine exxen platformunda da görmek isteyen Acun Ilıcalı'nın yaptığı Bu akıllı davranış karşısında exxen üye olan bir hayli izleyicinin bulunduğu belirtilmişti

Sadece her takımda 6 ismim bulunacağı Survivor 2021 yarışmasının Sonradan da yarışmacının gelmeyeceği belirtildi