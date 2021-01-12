EXXEN Survivor Cup İzle! Survivor Cup yarışmacıları kimler
Survivor 2021 1. hafta SMS Sıralaması www.exxen.com adresinde yayınlandı! Survivor SMS sıralamasını sizin için www.exxen.com.tr adresinden derledik! Survivor Cup İzle Exxen! Survivor Cup yarışmacıları kimler
Survivor CUp izle! Exxen Survivor Cup izle. Exxen'e özel Survivor yarışmasının adını Survivor Cup olarak hazırladılar. Survivor 2021'in farklı bir versiyonu ve farklı bir formatı olan Survivor Cup EXXEN platformunda yayında SurvivorExxen izle Survivor Cup izle yayını sizlerle.Eğer ki siz de EXXEN üye olup Survivor'ın farklı versiyonu olan Survivor Cup nedir diye merak ediyorsanız hemen sisteme girip Survivor Cup tek parça izleyebilirsiniz.Exxen platformuna özel olarak hazırlanan Eksen Survivor Cup, TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'ın farklı bir versiyonu olup yarışmacılarının da farklı olduğunu sizlere söyleyebiliriz.
EXXEN SURVİVOR CUP İZLE!
Survivor CUp izle! Exxen Survivor Cup izle. Exxen'e özel Survivor yarışmasının adını Survivor Cup olarak hazırladılar. Survivor 2021'in farklı bir versiyonu ve farklı bir formatı olan Survivor Cup EXXEN platformunda yayında SurvivorExxen izle Survivor Cup izle yayını sizlerle.Eğer ki siz de EXXEN üye olup Survivor'ın farklı versiyonu olan Survivor Cup nedir diye merak ediyorsanız hemen sisteme girip Survivor Cup tek parça izleyebilirsiniz.Exxen platformuna özel olarak hazırlanan Eksen Survivor Cup, TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'ın farklı bir versiyonu olup yarışmacılarının da farklı olduğunu sizlere söyleyebiliriz.
Survivor All Star formatında yani bugüne kadar yayınlanan Survivor'ın gelmiş geçmiş en ünlü en sevilen ve en güçlü yarışmacılarının bir arada bulunduğu Survivor yarışması daha çok zorlu yarışmaları ve zor Ada şartlarında heyecan dolu dakikalar yaşamanıza sebep olacak
Acun Ilıcalı'nın 1 Ocak itibarıyla açtığı Exxen platformunda yayın hayatına başlayan Survivor Cup yarışmacıları gibi detayları sizlerle paylaşacağız
Peki Survivor yarışmacıları kimler
Sema Aydemir
Seda Ocak
Sahra Işık
Nagihan Karadere
Elif Gören
Birsen Bekgöz
Hakan Hatipoğlu
Avatar Atakan
Yusuf Karakaya
Anıl Berk Baki
Berkan Karabulut
Sercan Yıldırım
Sizde Survivor yarışmasına bir bölümünü izlemek istiyorsanız bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.
Acun Ilıcalı bildiğiniz üzere 1 Ocak itibari ile kendi Platformu Exxen açılışını yapmıştı ve o günden sonra yaptığı açıklamasında Survivor 2021 yayınlanacağını belirtmişti . Survivor severleri Exen platformu'na taşımak isteyen Acun Ilıcalı Survivor 2021 yarışması hakkında detaylar da vermişti . 2 hafta boyunca sürecek olan Survivor yarışması 6 kadın ve 6 erkek adaydan oluşacağını açıklarken bu isimlerin de geçmiş Survivor yarışmalarında yarışıp en üst sıralarda olan bireylerden seçileceğini de açıklamıştı.Survivor izleyicisine exxen platformunda da görmek isteyen Acun Ilıcalı'nın yaptığı Bu akıllı davranış karşısında exxen üye olan bir hayli izleyicinin bulunduğu belirtilmişti
Sadece her takımda 6 ismim bulunacağı Survivor 2021 yarışmasının Sonradan da yarışmacının gelmeyeceği belirtildi