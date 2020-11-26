Exxen Öğrenci Evi dizi konusu nedir? Exxen Öğrenci Evi oyuncuları kimlerdir?

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı yeni projesi Exxen için diziler hazırlamaya başladı. Peki, Exxen'de yayınlanacak olan yeni dizi Öğrenci Evi'nin konusu nedir? Exxen Öğrenci Evi oyuncuları kimlerdir? Exxen Öğrenci Evi ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı yeni projesi Exxen için diziler hazırlamaya başladı. Peki, Exxen'de yayınlanacak olan yeni dizi Öğrenci Evi'nin konusu nedir? Exxen Öğrenci Evi oyuncuları kimlerdir? Exxen Öğrenci Evi ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

EXXEN ÖĞRENCİ EVİ KONUSU VE OYUNCULARI KİMLERDİR?

Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'de programlar belli olmaya başladı. Öğrenci Evi dizisi Exxen'de yayınlanacak. Bununla birlikte izleyici kitlesi Öğrenci Evi dizisi ne zaman yayınlanacak. oyuncu kadrosunda kimler olacak, exxen de mi yayınlanacak?gibi araştırmalar sürüyor. Öğrenci Evi dizisi kaç bölüm, kaç saat ve konusu ne olacak? İşte tüm detaylar...

İddialara göre, 1 Ocak'ta yayınlanması beklenen Exxen'de Öğrenci Evi dizisi yayınlanacak haberleri gündeme geldi.Bilgileri henüz yayınlanmadı. Kısa zaman içinde yayınlanması bekleniliyor. Yayınlandığı zaman detaylar haberimizde yer alacak.

Youtube fenomenlerinin yer alacağı Öğrenci Evi dizisi çekimleri henüz başlamadı.

Doğa Can Anafarta'nın yönetmen koltuğuna oturacağı gençlik dizisi Öğrenci Evi'nin başrol oyuncuları ise belli oldu.

Ilıcalı'nın yeni yılda yayın hayatına başlatacağı ve uzun vadede 4 milyon aboneyi hedeflediği Exxen adlı dijital platformun projeleri tek tek gün ışığına çıkıyor. Tims&B'nin imza atacağı Öğrenci Evi de bu projelerden biri...

Gazeteci Birsen Altuntaş twitter hesabından Öğrenci Evi projesi hakkında detaylar verdi. Genç kuşağın başarılı yıldızları Bertan Asllani, Baran Bölükbaşı, Zülal Sude Güler ve Samet Kaan Kuyucu dizide başlıca rolleri paylaşacak.

Programlar

Diziler

Sihirli Annem

Şeref Bey

Vayhi Şeyler

Hükümsüz

Zehirli Çicekler

Dadı

Eziklerin Savaşı

Yaş 17

Yarışma

Next Top Model (Burcu Esmersoy)

Rapstar (Ceza) ve (Sagopa Kajmer)

Güldürü