Exxen Garaj ne zaman başlıyor? Garaj Doğan Kabak kimdir? Garaj sunucusu Ferhat Albayrak kimdir?

Yeni yıl ile beraber yayın hayatına başlayacak olan yeni dijital platform Exxen'in, içerikleri de belli olmaya devam ediyor. Bu içeriklerden bir tanesi de skeç dizisi olarak yayınlanacak olan Garaj adlı yapım. Peki, Garaj dizisinde hangi oyuncular yer alacak? İşte detaylar...

EXXEN GARAJ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Exxen'de yer alacak yapımlardan biri olan Garaj, 1 Ocak itibariyle platformdaki yerini alacak. Garaj araba tutkunlarını heyecanlandıracak! Lu¨ks arac¸lar ve arac¸lara dair her s¸ey bu programda konus¸ulacak!

EXXEN GARAJ SUNUCUSU DOĞAN KABAK KİMDİR?

Doğan Kabak, 29 Nisan 1980 tarihinde İstanbul'da doğdu. 16 seneden uzun bir süredir Otomobil Gazeteciliği yapan Doğan Kabak, EVO, Autocar gibi dergilerin yazı işleri müdürlüğü görevini yaptı. Daha sonra Türkiye'de TopGearTurkey ve Health & Fitness dergilerinin yayıncılığını üstlendi. Genellikle teste aldığı otomobilleri ya da dünyanın bir çok yerinde incelediği modelleri takipçileri ile paylaşmaktadır.

Mitsubishi EVO VIII ile 2014 Türkiye Autocross Şampiyonası 7. Sınıf'ta birinciliği bulunmaktadır.

Başarıları

* 2014 Türkiye Autocross Şampiyonası 7. Sınıf Birinciliği

* TOSFED Otokros Kupası - Kategori 6 Birinciliği

Doğan Kabak'ın otomobiller hakkında neredeyse her şeyden bahsettiği bir Youtube kanalı var. Abone sayısı 1.06 MN. Görüntülenme sayısı ise 158.544.139. Doğan'ın Instagram hesabında ise 355K takipçisi bulunuyor ve gönderi başına ortalama 50K like alıyor.

GARAJ SUNUCUSU FERHAT ALBAYRAK KİMDİR?

İstanbul'da doğan Ferhat Albayrak, tekno müzik tutkunu bir isimdir. Ferhat Albayrak, profesyonel olarak 1996 yılında İstanbul'da DJ'liğe başladı ve pek çok etkinlikten festivallere kadar tüm adımları attı ve Türkiye'de Carl Cox, Jeff Mills, Tiësto, Paul Van gibi Superstar'ların yanında çalan deneyimli ve talep edilen bir Techno DJ oldu. Dyk, Mauro Picotto, Dave Clarke, Marco Bailey, Christian Varela, Samuel L. Session, Miss Kittin, Max Graham, Benny Benazzi ve diğerleri…

Ama güzel Türkiye ona hiçbir zaman yetmedi ve dünya çapında tanınmak için 2006 yılında kendi prodüksiyonlarını şekillendirmeye ve kalıplamaya başladı ve müziğini yurtdışında paylaşmaya çalıştı.

Müziği 2007'de Yeniden Yapılandırılmış, Gelişmiş ve * Cutz gibi birkaç plak şirketi tarafından yayınlanmaya başlandı ve böylece "Mighty" Carl Cox'un dikkatini çekti ve yapımcı olarak ilk kez Carl Cox'un "King of Clubs, Six years at Space" programında yer aldı. Çift CD Derleme, (Bay Cox'un sözleriyle) kötü şarkısı "Bırak oyun başlasın". Bu parça, yayınlanmadan çok önce Carl Cox liderliğindeki dünya çapında birçok Tekno yıldızı tarafından desteklenmiştir.