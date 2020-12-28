EXXEN | Exxen Sürprizimiz Var ne zaman başlıyor? Sürprizimiz Var konusu nedir? Sürprizimiz Var oyuncuları kimler?

1 Ocak 2021 yılında erişime açılacak olan Acun Ilıcalı Exxen platformu şimdiden büyük yankı uyandırıyor! Yayın tarihi yaklaştıkça yeni Exxen dizileri duyurulmaya devam ediyor. Sürprizimiz Var de Exxen programları arasında tanıtılan ve büyük ilgi gören bir program. Peki Exxen Sürprizimiz Var ne zaman başlıyor, konusu ne, oyuncuları kimler?

Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exxen, 1 Ocak itibariyle yayın hayatına başlıyor. Exxen yayın tarihi öncesi, platformda yayınlanacak sürpriz projeler tek tek açıklanıyor. Exxen izleyicileriyle buluşacak projelerden birinin de Acun Ilıcalı, Alp Kırşan ve Esra Eron'un yer alacağı 'Sürprizimiz var' olacak. Exxen Instagram hesabından yapılan paylaşımda, 'Acun Ilıcalı ve ekibi hayallerine dokunacak, bu programda herkes çok mutlu olacak!' ifadeleri kullanıldı. Peki, Exxen Sürprizimiz Var ne zaman başlıyor? Sürprizimiz Var oyuncuları kimler? Sürprizimiz Var konusu nedir?

SÜRPRİZİMİZ VAR KONUSU NEDİR?

Acun Ilıcalı'nın büyük projelerinden biri olarak yeni yılda internet üzerinden yayın hayatına başlayacak olan Exxen'de yer alacak programlar ve diziler de yavaş yavaş belli oluyor.

Exxen'de izleyici karşısına çıkan sürpriz programlardan biri de, Acun Ilıcalı, Alp Kırşan ve Esra Eron'un yer alacağı 'Sürprizimiz Var' oldu.

Exxen Instagram hesabından yapılan paylaşımda, "Hayallerine kavus¸mak isteyenler ic¸in Su¨rprizimiz Var, Acun Ilıcalı ve ekibi hayallerine dokunacak, bu programda herkes c¸ok mutlu olacak" denildi.

Sürprizimiz Var programı

EXXEN SÜRPRİZİMİZ VAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sürprizimiz Var programı ne zaman başlıyor sorusu sıkça araştırılıyor. Exxen dizileri tümü gibi Exxen Sürprizimiz Var başlama tarihi de 1 Ocak 2021 olarak duyuruldu. Exxen Sürprizimiz Var izleyebilmek için 1 Ocak 2021 tarihinde platforma üye olmak gerekecek. Üyelikten sonra tüm dizi ve programlar ücretsiz bir şekilde izlenebilecek.

SÜRPRİZİMİZ VAR OYUNCULARI KİMLER?

Sürprizimiz Var programında, Acun Ilıcalı, Alp Kırşan ve Esra Eron yer alacak.