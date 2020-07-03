Exatlon Challenge 1. bölüm izle! Exatlon Challenge yarışmacıları kim?
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Exatlon Challenge 1. bölüm izle! Exatlon Challenge yarışmacıları kim?

Dünya çapında izlenme rekorları kıran Exatlon yarışması Acun Medya tarafından Türkiye'ye geldi. Ünlü Youtuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge nasıl izlenir? 16 yarışmacının bulunduğu programda siyah ve beyaz şeklinde iki takım oluşturuldu. Exatlon Challenge yarışmacıları haberimizde.

Exatlon Challenge 1. bölüm izle! Exatlon Challenge yarışmacıları kim?
03.07.2020 14:03 | Son Güncelleme: 03.07.2020 14:06

Exatlon Challenge, Acun Ilıcalı'nın yeni projesi olarak Netflix'te izleyeni bekliyor. 15 bölümden oluşan yarışmanın sunuculuğunu Orkun Işıtmak ile Oğuzhan Uğur yürütecek. Sıradışı oyunlarla ekrana gelen Exatlon Challenge Dominik Cumhuriyeti'nde geçiyor.

Exatlon Challenge 1. bölüm izle...

EXATLON CHALLENGE YARIŞMACILARI KİM?

Ilıcalı'nın yeni projesi Exatlon Challenge'ın sunuculuğunu yine iki fenomen isim Orkun Işıtmak ile Oğuzhan Uğur üstleniyor. Siyah ve beyaz takım şeklinde ayrılan yarışmacılar şöyle: Hayrettin, Doğan Kabak, Uras Benlioğlu, Furkan Yaman, Buğra Kazancı, Furkan "Ağırsağlam" Kaya, Aleyna Şen, Öykü Berkan, Barış Erdoğan, Gözde "Miafitz" Demiral, Burçe Yağmur Karabal, Buse Plan, Dilan Ay, Dilara Aydın, Elanur Pat, Hakan "Mendebur Lemur".

Exatlon Challenge 1. bölüm izle! Exatlon Challenge yarışmacıları kim?

EXATLON CHALLENGE NASIL İZLENİR?

Sosyal medya fenomeni olarak anılan birbirinden baaşrıı 16 isimin yer aldığı Exatlon Challenge, Netflix üzerinden izlenebilecek. İlk sezonu 15 bölümden oluşan yarışmanın bölümleri de Netflix'ten kullanıcılarla paylaşıldı. Yarışmayı izleyebilmek için öncelikle Netflix üyelği gerekiyor.

Exatlon Challenge 1. bölüm izle! Exatlon Challenge yarışmacıları kim?
Exatlon Challenge 1. bölüm izle! Exatlon Challenge yarışmacıları kim?

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