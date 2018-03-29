Evlilik Öncesi Eğitimleri Başladı

2 yıllık bir protokolle imza altına alınan eğitimler, belirli aralıklarla düzenlenerek daha sağlıklı ailelerin kurulması sağlanacak.

Hayatın her alanına dokunacak çalışmalara imza atan İnegöl Belediyesi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve İlçe Müdürlüğü işbirliği ile "Evlilik Öncesi Eğitimler" programının startını verdi.

Sabah 09.30'da İnegöl Belediye Başkanlığında Belediye Başkanı Alper Taban, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Erkut Öneş, Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürü Serpil Noyan, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Esra Leblebici ve İnegöl Belediyesi Kültür Sosyal İşleri Müdürü Önder Kılıç'ın katılımıyla evlilik öncesi eğitimleriyle ilgili 2 yıllık protokol imzalandı.

AİLE, TOPLUM İÇERİSİNDEKİ EN ÖNEMLİ MÜESSESE

Protokol imzalanmadan önce konuya ilişkin bir açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, "İnegöl Belediyesi ve Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğümüzün düzenlediği, evlenen çiftlerimiz için daha sağlıklı aileler, daha sağlıklı bir aile müessesi oluşturulması üzerine düzenlenecek evlilik öncesi eğitiminin protokolünü imzalamak için bir araya geldik. Tabi aile, toplum içerisindeki en önemli müessese. Ailenin bütünlüğünün korunması, ailenin sağlıklı, huzurlu bir şekilde yaşamını sürdürmesi, o aile içerisinden topluma hizmet edecek faydalı nesillerin yetiştirilmesi… Bunlar bir toplum için en önemli konulardır. Bizler de aile kurumuna sahip çıkmak adına geçmiş yıllarda da evlilik öncesi eğitimler düzenlemiştik. Bugün de Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğümüzün öngördüğü, çiftlerimiz evlenmeden önce uzmanlar tarafından kendilerine verilecek eğitimlerle daha sağlıklı, daha huzurlu aileler inşa edilebilir mi konusunda eğitimler düzenliyoruz. Biliyorsunuz evliliklerin her biri başarıyla sonuçlanmayabiliyor. Boşanmaların fazlalaştığını görüyoruz. Verilecek bu eğitimlerle çok daha bilinçli evlilikler oluşturularak daha huzurlu bir toplum sağlanabilir. Bu anlamda emeği geçen herkesi kutluyorum. Biz de İnegöl Belediyesi olarak bu programda üzerimize düşeni yerine getireceğiz" dedi.

AİLE BİRLİKTELİĞİNİN KORUNMASI ÖNCELİKLERİMİZ ARASINDA

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Erkut Öneş ise "Bu protokol, sosyal ve kültürel açıdan yıpranmaya başlayan ailelerin güçlendirilmesi, gelecek nesillere daha sağlıklı bireylerin oluşturulması açısından önemli bir protokol. Aile birlikteliğinin korunması önceliklerimiz arasında. Bugün İnegöl Belediye Başkanımızla protokol imzaladık. Başarılı bir çalışma olacağına inanıyorum. Bu protokol sonucunda evlilik öncesi ailelere; evlilikte iletişim ve yaşam becerileri, aile hukuku ve aile sağlığı konularında eğitim verilecek. Ben Başkanımıza da katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İLK KURSİYERLER SERTİFİKALARINI ALDI

Konuşmaların ardından karşılıklı imzalar atılarak protokol hayata geçirildi. İmza töreni sonrası Sani Konukoğlu Konferans Salonunda ilk eğitimler gerçekleştirildi. Başkan Taban ile protokol üyeleri, ilk eğitimde evlilik arifesindeki genç çiftleri yalnız bırakmadı. Eğitimler tamamlandıktan sonra tüm kursiyerlere sertifikaları takdim edildi. Eğitimlerin belirlenecek bir takvim doğrultusunda 2 yıl boyunca süreceği kaydedildi.