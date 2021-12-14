Evlilik Hakkında Her Şey ne zaman, günü mü değişti? Evlilik Hakkında Her Şey gün mü değiştirdi? Yeni günü hangi gün oldu? 14 Aralık Salı neden yok?
Evlilik Hakkında Her Şey, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 21 Eylül 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Yusuf Pirhasan'ın oturduğu, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'un uyarladığı, Türk yapımı dram ve polisiye türündeki televizyon dizisi. Evlilik Hakkında Her Şey ne zaman? Evlilik Hakkında Her Şey gün mü değiştirdi? Yeni günü hangi gün oldu? 14 Aralık Salı neden yok?
Evlilik Hakkında Her Şey normalde Salı günleri Fox TV'de yayınlanıyordu. Fakat dizi bugün yeni bölümüyle ekranlara gelmedi. Bunun ardından izleyiciler, Evlilik Hakkında Her Şey ne zaman? Evlilik Hakkında Her Şey gün mü değiştirdi? Yeni günü hangi gün oldu? 14 Aralık Salı neden yok? merak etti. Peki, Evlilik Hakkında Her Şey günü mü değişti? Evlilik Hakkında Her Şey yeni günü hangi gün oldu? Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümü haftaya mı, bu hafta neden yok?
Dizi her Salı günü saat 20:00 'da Fox TV'de yayınlanıyor. Dizi 14 Aralık Salı günü 1 haftalık ara verecek. Yeni bölümü haftaya 21 Aralık'ta ekranlara gelecek.
Hayır dizinin günü değişmedi. Dizi sadece bu haftalık ekranlarda olmayacak. Normalde Evlilik Hakkında Her Şey dizisi Salı günleri yayınlanıyordu. Fakat bugün Mahkum dizisi yayınlandığı için Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yeni bölümü ekrana gelmedi. Mahkum dizisinin asıl günü Perşembe günüdür. Haliyle Evlilik Hakkında Her Şey 1 hafta ara verdi ve diğer haftalar Salı günü yayınlanmaya devam edecektir.
Twitter paylaşımı şöyle:
"Hepinizi çok özledik. #EvlilikHakkındaHerŞey yeni bölümleriyle 21 Aralık Salı 20.00 itibarıyla her Salı FOX'ta!"
Buna göre dizinin yeni bölümü bu hafta olmayacak. Dizinin yeni bölümü haftaya yayınlanacak.
Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının ortak geçmişlerine olan tepkileri ve farklılıkları işlenecek. Bir evliliğin bütün aşamalarını bu dört kadın kahramanımız üzerinden göreceğimiz dizide; Çolpan (Sumru Yavrucuk) boşanmış, Azra (Gökçe Bahadır) uzun yıllardır evli, Güneş (Tülin Ece) evlilik arifesinde ve Sanem (Gökçe Eyüboğlu) ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir.
Gökçe Bahadır : Azra Cevher Günay
Sumru Yavrucuk : Çolpan Cevher Arsen
Yiğit Kirazcı : Yıldırım Şahin
Sarp Akkaya : Sergen Günay
Gökçe Eyüboğlu : Sanem Cevher
Fırat Altunmeşe : Ural Beyaz (Aztek)
Tülin Ece : Güneş Cevher
Bertan Asllani : Yalın
Cevdet Arıcılar : Faruk Cevher
Erdal Küçükkömürcü : Erman Arsen
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