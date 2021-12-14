Evlilik Hakkında Her Şey ne zaman, günü mü değişti? Evlilik Hakkında Her Şey gün mü değiştirdi? Yeni günü hangi gün oldu? 14 Aralık Salı neden yok?

Evlilik Hakkında Her Şey normalde Salı günleri Fox TV'de yayınlanıyordu. Fakat dizi bugün yeni bölümüyle ekranlara gelmedi. Bunun ardından izleyiciler, Evlilik Hakkında Her Şey ne zaman? Evlilik Hakkında Her Şey gün mü değiştirdi? Yeni günü hangi gün oldu? 14 Aralık Salı neden yok? merak etti. Peki, Evlilik Hakkında Her Şey günü mü değişti? Evlilik Hakkında Her Şey yeni günü hangi gün oldu? Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümü haftaya mı, bu hafta neden yok?

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dizi her Salı günü saat 20:00 'da Fox TV'de yayınlanıyor. Dizi 14 Aralık Salı günü 1 haftalık ara verecek. Yeni bölümü haftaya 21 Aralık'ta ekranlara gelecek.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ, YENİ GÜNÜ NE ZAMAN?

Hayır dizinin günü değişmedi. Dizi sadece bu haftalık ekranlarda olmayacak. Normalde Evlilik Hakkında Her Şey dizisi Salı günleri yayınlanıyordu. Fakat bugün Mahkum dizisi yayınlandığı için Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yeni bölümü ekrana gelmedi. Mahkum dizisinin asıl günü Perşembe günüdür. Haliyle Evlilik Hakkında Her Şey 1 hafta ara verdi ve diğer haftalar Salı günü yayınlanmaya devam edecektir.

Twitter paylaşımı şöyle:

"Hepinizi çok özledik. #EvlilikHakkındaHerŞey yeni bölümleriyle 21 Aralık Salı 20.00 itibarıyla her Salı FOX'ta!"

Buna göre dizinin yeni bölümü bu hafta olmayacak. Dizinin yeni bölümü haftaya yayınlanacak.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY KONUSU NE?

Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının ortak geçmişlerine olan tepkileri ve farklılıkları işlenecek. Bir evliliğin bütün aşamalarını bu dört kadın kahramanımız üzerinden göreceğimiz dizide; Çolpan (Sumru Yavrucuk) boşanmış, Azra (Gökçe Bahadır) uzun yıllardır evli, Güneş (Tülin Ece) evlilik arifesinde ve Sanem (Gökçe Eyüboğlu) ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY OYUNCULARI KİMLER?

Gökçe Bahadır : Azra Cevher Günay

Sumru Yavrucuk : Çolpan Cevher Arsen

Yiğit Kirazcı : Yıldırım Şahin

Sarp Akkaya : Sergen Günay

Gökçe Eyüboğlu : Sanem Cevher

Fırat Altunmeşe : Ural Beyaz (Aztek)

Tülin Ece : Güneş Cevher

Bertan Asllani : Yalın

Cevdet Arıcılar : Faruk Cevher

Erdal Küçükkömürcü : Erman Arsen

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