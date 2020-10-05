Evli kadına çıplak fotoğraflar gönderen Cem Özer'den pes dedirten itiraf: Sosyal medyadan seviştik
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Evli kadına çıplak fotoğraflar gönderen Cem Özer'den pes dedirten itiraf: Sosyal medyadan seviştik

05.10.2020 15:30 | Son Güncelleme: 05.10.2020 15:40

Oyuncu Cem Özer'in kendisi gibi evli bir kadına attığı çıplak fotoğraflar ifşa oldu. Konuştuğu kadın tarafından ifşa edilen Özer, Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanarak "Sosyal medyadan sevişmeye başladık. Karımdan özür dilerim" dedi.

2017 yılında Pınar Dura ile dünya evine giren 61 yaşındaki Cem Özer'in takipçisiyle sosyal medya üzerinden yaptığı mesajlaşmaları ortaya çıktı. Evli ve iki çocuk babası olan Özer kendisi gibi evli olan ve Almanya'da yaşayan bir takipçisiyle sosyal medya üzerinden flörtleştiğini itiraf etti.

"UYGUN OLMAYAN FOTOĞRAFLAR ATIP SAPIKÇA KONUŞTU"

Cem Özer'le olan konuşmalarını ifşa eden Almaya'da yaşayan kadın, Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına şunları anlattı: "Ben Almanya'da yaşayan bir gurbetçiyim. Bir ünlü tarafından tacize uğradım. Uygun olmayan resimler, fotoğraflar ve videolar atıldı. Bu Türkiye'nin ilk showmani ve evli bir insan. Monica Belluci'ye benziyorsunuz diyerek arkadaşlık kurmaya çalıştı. Uygun olmayan resimler attı ve sapık sapık konuşmalar yaptı. Ben de bunu başka kadınlara yapmasın diye konuşmaya karar verdim. Başka kadınlara da yaptığını düşünüyorum. O yüzden bu sapıklığı kamuoyuna bildirmek istiyorum."

Evli kadına çıplak fotoğraflar gönderen Cem Özer'den pes dedirten itiraf: Sosyal medyadan seviştik

"SOSYAL MEDYADAN SEVİŞMEYE BAŞLADIK"

Almanya'da yaşayan kadının Seren Serengil'e ulaşmasının ardından ifşa olan Cem Özer, takipçisiyle 11 yıl önce bir Almanya turnesinde tanıştığını söylerken taciz iddialarını kesin bir dille yalanladı. Sözlerine devam eden Özer, telefonla bağlandığı canlı yayında şu ifadeleri kullandı: "Bundan 11 sene önce Almanya turnesinde bir geceliğine bu kadınla birlikte olduk. Sonra başka bir şehre gittim. Bundan 6-7 sene önce bu kadın sosyal medyadan tekrar beni buldu. Tekrar benimle flörtleşmeye başladı. Sosyal medyadan sevişmeye başladık."

Evli kadına çıplak fotoğraflar gönderen Cem Özer'den pes dedirten itiraf: Sosyal medyadan seviştik

"35 DAKİKA GÖRÜNTÜLÜ KONUŞTUK"

"Bu kadının evli olduğunu öğrenince görüşmeyi kestim. Beni aramaya başlayınca her yerden engelledim. Pandemi döneminde beni yeniden yalvar yakar sosyal medyadan aradı. 35 dakika canlı görüşme var. Kendisini taciz ettiğini düşündüğü bir insanla neden 35 dakika kameralı görüşür?"

Evli kadına çıplak fotoğraflar gönderen Cem Özer'den pes dedirten itiraf: Sosyal medyadan seviştik

"KUMPASA DÜŞTÜM KARIMDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

Hakkındaki taciz iddialarını kesin bir dille yalanlayan oyuncu, karısından da özür diledi. Şantaj edildiğini ileri süren Özer, "Bu görüntü ve konuşmaları benden para kopartmak için yaptığını düşünüyorum. Ben böyle bir kumpasa geldiğim için karımdan özür diliyorum. Bu durum benim karımla olan özel ilişkim beni affeder ya da affetmez. O kısım beni ilgilendiriyor " diye konuştu.

Evli kadına çıplak fotoğraflar gönderen Cem Özer'den pes dedirten itiraf: Sosyal medyadan seviştik
Haber Yorumları (11)
BEN LİSE VE UNİVERSİTE OKURKEN BUNLARDAN ÇOK VAR: eee ne olmuş kendi fotoğrafını vermeyeydin
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TT: Kim ki bu Cem Özer Türkücü mü?
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ADANALI: arto denilen gerçek adı ise Haruytan Dalga olan ermeni türk tv lerinde proğram yapıp para kazanıyuor
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