Evlerinin önünde kaybolan minik kardeşler gece yarısı bulundu Evlerinin önünde kaybolan minik kardeşler gece yarısı bulundu Muş'un Malazgirt ilçesi Çayırdere köyünde akşam saatlerinde kaybolan 5 ve 3 yaşlarında iki kız çocuğu, yürütülen çalışmalar sonucunda bulunarak ailelerine teslim edildi.

Evlerinin önünde kaybolan minik kardeşler gece yarısı bulundu

MUŞ - Muş'un Malazgirt ilçesi Çayırdere köyünde akşam saatlerinde kaybolan 5 ve 3 yaşlarında iki kız çocuğu, yürütülen çalışmalar sonucunda bulunarak ailelerine teslim edildi.

Anne Hatice Aydın, odaya küçük kızını emzirmeye gittiği sırada evlerinin önünde oyun oynayan 5 yaşındaki F. ve 3 yaşındaki D.'yi çıkışta bulamadı. Kızlarının kaçırıldığından şüphe duyan anne durumu hemen kocası Ercan Aydın'a iletti. Baba Ercan Aydın'ın durumu Malazgirt Kaymakamlığına ve Malazgirt Jandarma Komutanlığına bildirmesi üzerine hemen bölgeye Malazgirt Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, Malazgirt Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, JASAT, Muş İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve AFAD ekipleri sevk edildi. Akşam saat 19.00 gibi evlerinin önünde kaybolan kız kardeşler iz takip köpeklerinin de katıldığı çalışmalar sonucunda saat 02.25 sıralarında köyün 700 metre uzağında bulundu. Biri sürülmüş tarla üzerinde, diğeri ise ekin tarlası içerisinde bulunan kız kardeşler ailelerine teslim edildi.

Arama çalışmasını bizzat yöneten Kaymakam Emre Yalçın'ın direktifleri sonucu bulunan minik kızların anneleriyle kucaklaşması duygulu anların yaşamasına sebep oldu.

Kayıp kızları ailesine teslim eden Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Murat Köse, "Allah'a şükürler olsun ki uzun bir aramanın sonunda kızlarımızı sapasağlam bulduk" dedi.

Duygularını anlatmakta güçlük çeken baba Ercan Aydın ise "Ben gerçekten herkese çok teşekkür ediyorum. Allah devletimizden razı olsun. Muş Valimiz, kaymakamımız, belediye başkanımız, hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim" dedi.

Çocuklar, köye gelen sağlık ekipleri tarafından muayeneleri de yapıldı.

Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın'ın öncülüğünde yürütülen arama çalışmalarına Belediye Başkanı Cengiz Altın, Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Uysal ve İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi de katıldı.

Kaynak: İHA