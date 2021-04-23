Çocuklar sesi duyunca pencerelere koştu
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Çocuklar sesi duyunca pencerelere koştu

İhlas Haber Ajansı / KADİR ARSLAN - Haberler | Güncel

Çocuklar sesi duyunca pencerelere koştu Kırıkkale'de "23 Nisan korteji" Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı ve balonlarla süslenen polis, jandarma ve zabıta araçları mahallelerde kortej düzenledi.

Çocuklar sesi duyunca pencerelere koştu

Kırıkkale'de "23 Nisan korteji"

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı ve balonlarla süslenen polis, jandarma ve zabıta araçları mahallelerde kortej düzenledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları bu yıl da pandemi gölgesinde kutlanıyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle öğrenciler de kutlamalarını evlerinde yaptı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde pandemi nedeniyle 23 Nisan'ı evlerinde geçiren çocuklar için kortej düzenlendi. İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Yahşihan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin Türk bayrakları ve balonlarla süslenen araçları, mahalle mahalle gezdi. Hoparlörlerden marşlar ve şiirler okunarak çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. Evlerinin pencerelerine ve balkonlarına çıkan çocuklar ise ellerindeki Türk bayrakları ve Atatürk posterlerini sallayarak organizasyona eşlik etti.

Çocuklar sesi duyunca pencerelere koştu
Çocuklar sesi duyunca pencerelere koştu
Çocuklar sesi duyunca pencerelere koştu
Çocuklar sesi duyunca pencerelere koştu
Çocuklar sesi duyunca pencerelere koştu
Çocuklar sesi duyunca pencerelere koştu
Çocuklar sesi duyunca pencerelere koştu
Çocuklar sesi duyunca pencerelere koştu
Çocuklar sesi duyunca pencerelere koştu
Çocuklar sesi duyunca pencerelere koştu
Çocuklar sesi duyunca pencerelere koştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KADİR ARSLAN

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