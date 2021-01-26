Evlerin çatısında dahi çim çıkıyor! Dünyanın kuzey ucundaki Faroe Adaları'nda yer gök yeşil
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Evlerin çatısında dahi çim çıkıyor! Dünyanın kuzey ucundaki Faroe Adaları'nda yer gök yeşil

26.01.2021 17:57 | Son Güncelleme: 26.01.2021 18:03
Evlerin çatısında dahi çim çıkıyor! Dünyanın kuzey ucundaki Faroe Adaları'nda yer gök yeşil

Kuzey Atlantik'in ortasında yer alan bir adalar topluluğu olan Faroe Adaları dünyanın kuzey ucunda. Soğuk ve puslu havasıyla bilinen Faroe Adaları'nda evlerin çatısında dahi çim çıkıyor. Bu ilginç adada suç oranları düşük olduğu için hapishane bulunmuyor.

Faroe Adaları, Britanya'nın kuzeyinde Atlas Okyanusu'nun ortasında yer alan soğuk bir adalar topluluğudur. Danimarka'ya bağlı özerk bir yönetime sahip olan Faroe Adaları, koyun yetiştiriciliğiyle ünlüdür. İşte Faroe Adaları hakkında bilinmesi gerekenler.

Evlerin çatısında dahi çim çıkıyor! Dünyanın kuzey ucundaki Faroe Adaları'nda yer gök yeşil

Faroe Adaları'na ilk yerleşimler yaklaşık iki bin yıl öncesine dayanmakta. Arkeolojik buluntular Norveç dolaylarından Faroe Adaları'na üçüncü yüzyıldan itibaren göçlerin yaşandığını göstermekte.

Evlerin çatısında dahi çim çıkıyor! Dünyanın kuzey ucundaki Faroe Adaları'nda yer gök yeşil

Faroe Adaları'na ilk yerleşimler yaklaşık iki bin yıl öncesine dayanmakta. Arkeolojik buluntular Norveç dolaylarından Faroe Adaları'na üçüncü yüzyıldan itibaren göçlerin yaşandığını göstermekte.

Evlerin çatısında dahi çim çıkıyor! Dünyanın kuzey ucundaki Faroe Adaları'nda yer gök yeşil

Yüzyıllar boyunca Norveç hakimiyetinde kalan Faroe Adaları 19. yüzyıldan itibaren Danimarka yönetimine girmiştir. 1948'de özerklik statüsü kazanan Faroe Adaları, yasal olarak Avrupa Birliği toprağı sayılmamaktadır. Bu adada hapishane bulunmuyor, çünkü suç işlemi oranı çok düşük. Eğer biri suç işlerse de Streymoy'da bulunan 12 hücreli hapishaneye gönderiliyor.

Evlerin çatısında dahi çim çıkıyor! Dünyanın kuzey ucundaki Faroe Adaları'nda yer gök yeşil

Faroe Adaları, Avrupa'dan 655 kilometre açıkta, 18 adadan oluşan bir bölgedir. 1399 kilometrekarelik bir yüzölçümüne sahip olan Faroe Adaları'na en yakın yerleşim yeri Kuzey İskoçya'dır. Bazalt lavlardan oluşan Faroe Adaları'nda 50 bin kişi yaşamaktadır. Burada sadece üç trafik ışığı olduğunu bilmekte de fayda var. Bu üç trafik lambası da Faroe adalarının en büyük şehri ve başkenti Torshavn'da bulunuyor.

Evlerin çatısında dahi çim çıkıyor! Dünyanın kuzey ucundaki Faroe Adaları'nda yer gök yeşil

Faroe Adaları'na ulaşmak için İstanbul'dan Kopenhag aktarmalı bir uçuş gerçekleştirmek gerekiyor. Faroe Adaları'nın başkenti Torshavn yakınında bulunan Vagar Havaalanı'ndan Kopenhag'a doğrudan uçuşlar gerçekleştirilmekte.

Evlerin çatısında dahi çim çıkıyor! Dünyanın kuzey ucundaki Faroe Adaları'nda yer gök yeşil

Yıl boyunca soğuk bir iklimin hakim olduğu Faroe Adaları'nda yaz süresi birkaç haftaya geçmez. Bu süre içerisinde de sıcaklık 20 dereceyi nadiren aşar.

Evlerin çatısında dahi çim çıkıyor! Dünyanın kuzey ucundaki Faroe Adaları'nda yer gök yeşil

Yağmurlu ve puslu bir havaya sahip olan Faroe Adaları, fotoğrafçılar kadar farklı bir tatil ve balayı deneyimi yaşamak isteyen romantik çiftlerin de ilgi gösterdiği bir rota olma özelliği taşıyor.

Evlerin çatısında dahi çim çıkıyor! Dünyanın kuzey ucundaki Faroe Adaları'nda yer gök yeşil

Uzun doğa yürüyüşleri yapmak için ideal bir coğrafyaya sahip olan Faroe Adaları'nda karşınıza her an bunun gibi muhteşem bir görüntü çıkabilir.

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