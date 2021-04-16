Evlat sözleri 2021: Evlat ile ilgili sözler, Anne evlat sevgisi sözleri! Evlatla ilgili sözler nelerdir? Erkek evlat sözleri!

Evlatlarınıza güzel sözler söylemek, onlara evlat sözleri söylemek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Sizler için en iyi evlat sözlerini, evlatla ilgili sözleri, erkek ve kız evlatlara söylenecek sözleri derledik. Yazımızdan en güzel evlat sözlerine, evlatla ilgili sözlere, evlatla alakalı sözlere ulaşabilirsiniz. Şimdiden iyi okumalar dileriz...

Evlat sözleri ile çocuklarınıza, sevdiklerinize, küçüklerinize değerli sözler söyleyebilirsiniz. Aynı şekilde sosyal medya üzerinden onlara evlat mesajları gönderebilirsiniz. Peki, en iyi evlat sözleri nelerdir? Evlatla ilgili sözler, erkek evlatlara söylenecek sözler, kız evlatlara söylenecek sözler, anne evlat sevgisi sözleri...

EVLAT SÖZLERİ 2021

- İyi evlat babayı vezir, kötü evlat rezil eder.

- Çocuklarınızı çok öpün, her öpüşünüzde cennetteki dereceniz yükselir.

- Evlat kokusu, Cennet kokusudur. Evlat dünyada nur, ahirette sürurdur.

- "Eğer çocuklarınızın gelişmesini istiyorsanız, haklarında başkalarına söylediğiniz iyi şeyleri onların da işitmelerini sağlayınız."

- "Türk milletinin geleceği, bugünkü çocuklarının doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır."

- Çocuk, dünyanın en büyük saadetidir.

- Anne kalbi çocuğun okuldur.

- Çocuk bulunmayan evde bereket yoktur.

- Bir çocuk doğduğu anda, bir anne doğmuş olur.

- Çocukluk, mantığın uykusudur.

Evlat sözleri

- Anneyle evladı arasında kopan tek bağ göbek bağıdır.

- Çocuk kokusu, cennet kokularındandır. (Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

- Cennetteki Sevinç Sarayı'na, ancak çocukları sevindirenler girer.

- İnsanlar çocukken daha mutludur, çünkü oldukları gibi davranırlar.

- Bir annenin boynundaki en değerli mücevher, evladının sevgi dolu kollarıdır.

- Cennette ferahlık ve sevinç evi denilen öyle gösterişli bir yer vardır ki, oraya yalnız çocukları sevindirenler girebilir.

- Evlat istediğin gibi değil, yetiştirdiğin gibi olur.

- "Hiç şüphe yok ki ideal terbiye, çocuğun kabahatlerinden dolayı cezalandırmak değil, onu kabahat yapmaktan alıkoyacak bir seviyeye çıkarmaktır."

- Evladımın ayağı taşa değse benim yüreğim kanar…

ANNE EVLAT SEVGİSİ SÖZLERİ

- Tay at olunca at dinlenir, çocuk adam olunca ata dinlenir

- İyi bir anne nasıl olur görmek isterseniz bizim evin adresini vereyim.

- Dünyada insanın en önemli işi, yüzünü ağartacak çocuklar yetiştirmektir. "Bertrand Russell"

- Bir annenin boynundaki en değerli mücevher, evladının sevgi dolu kollarıdır.

- Bir çocuk doğduğu anda, bir anne doğmuş olur.

- Evladınız yalan söylüyorsa ya sizden korkuyordur ya da sizin yaptığınızı yapıyordur. Yalan söyleyen anne ve babaların, yalan söyleyen çocukları olacaktır. ( A. S. Neil )

- Bir anne 9 evladını bir odaya sığdırır da 9 evlat bir anneyi saraya sığdıramaz...

- "Bir adamın hayır yolunda harcadığı paranın en faziletlisi, aile fertlerine harcadığı paradır.

- Anneler belki her şeyi göremezler ama kalpleriyle duyalar.

- Annem benim. Hislerine ihtiyacım var. Güvenilmez insanları bir bakışınla anlamana ihtiyacım var.

- En yüce ve en derin sevgi anne sevgisidir.

- Anne ölüm bir kar gibi yağsa da ayak uçlarına ben ayaklarının altındaki cennette üşümek istiyorum.

- Bana dünyayı kucakla deseler ben gidip anneme sarılırım.

- Bazıları asla vazgeçilmeyecek kadar değerli sevgilidir. Adı evlat olunca.

- "Oğlan babadan öğrenir meclis gezmeyi, kız anadan öğrenir sofra yazmayı."

Evlatla ilgili sözler

- Bana mutluluğu anlat deseler annem yaşıyor der susarım.

- Annesinin gönlünü kıran büyük günah işlemiş olur. (Hz. Muhammed S.A.V.)

- Çocuk kafasının içi bilgiyle doldurulacak bir kap değildir, istediğince açmasına yardım edilecek bir çiçektir.

- Çocukları iyi yapmanın en iyi yolu onları sevindirmektir.

- "Biz bir aileyiz. Biz güzel bir aileyiz. Bunu yıkmaya senin gücün yeter mi sanıyorsun? Dokunma artık aileme! Dokunma çocuklarıma! Dokunma oğluma! Dokunma gelinime!"

- Çocuğunu kaybeden bir anne için her gün ilk gündür bu ıstırap ihtiyarlamaz. Victor Hugo

- İnsanlar çocukken daha mutludur, çünkü oldukları gibi davranırlar.

- Tay at olunca at dinlenir, çocuk adam olunca ata dinlenir.

- "Cennetteki Sevinç Sarayı'na, ancak çocukları sevindirenler girer."

- "Ana ailenin güneşidir. Bir ailede o olmazsa orada büyüyen çocuklar gölgede kalmış meyveler gibi olgunlaşmazlar."

EVLATLA İLGİLİ SÖZLER

- Boynunuzda taşıyabileceğiniz en değerli mücevher çocuğunuzun kollarıdır.

- Canından ötede bir can daha varmış o da evlatmış.

- "Babanın faziletleri, çocukların servetidir."

- Hiçbir çiçek evlat kokusu kadar güzel kokmaz.

- Meğer candan öte bir can daha varmış ve onun da adı Evlatmış…

- Oğlan babadan öğrenir meclis gezmeyi, kız anadan öğrenir sofra yazmayı.

- Eğer çocuklarınızın gelişmesini istiyorsanız, haklarında başkalarına söylediğiniz iyi şeyleri onların da işitmelerini sağlayınız. Haim Jinott

- Çocuklarınıza ilk söz olarak Lailahe illallah'ı öğretin.

- Evlat neydi tam olarak korktuğun yer, canın en tatlı yer, baktığın gözün tuttuğun ellerini yürüdüğün ayakların yemeğin, suyun nefesin ona gelmesin bana gelsin tüm acılar dediğin tek varlık…

- İyi dostların varsa ve iyi de bir ailen varsa asla yaşlanmayacağını da bilmelisiniz.

- Gerçeği hayalinden daha güzel olan tek şey Evlattır.

- Bir Anne dokuz evladını bir odaya sığdırır da dokuz evlat bir anneyi saraya sığdıramaz.

- Tekrar çocuklar gibi olmamız yerine getirilemeyecek bir taleptir; ama en azından çocukların bizler gibi olmasını önlemeye çalışabiliriz.

- Hayatımdaki tek gerçek bağ biliyorum o da yalnızca aile bağı.

- En saf duygular ile bağlı olur aile. O kapı kapandığında dışarının tozu ve kiri asla içeriye giremez.

- Bu dünyadaki güzelliklerin her birini görsen ailenle beraber onları yaşamadıkça asla huzur bulmazsın.

- Çocuk, cennet nimetlerinden biridir.

- Çocuğun yanında olmalıyız, çocuğun yanında olmak çocuğa sevgi vermek demektir. Sahip çıkan sevgi değil, duygusal sevgi de değil, yalnızca çocuğa onu sevdiğinizi ve onayladığınızı hissettirecek biçimde davranmak. - A. S. Neil

- Ayakta duracak halim yokken ayakta duracak nedenlerim var benim. Çünkü ben bir anneyim ve evlatlarım var benim…

- Çocuklarınıza çok değerli birer hazineymiş gibi bakın, onları ve kendinizi onurlandırın. - Bernie Siegel

- Ailesine bağlı olan kişiler vatanına çok daha fazla bağlı olur.

- Aile her zaman iyiliği ve kötülüğü en iyi şekilde öğretebilecek bir okul olmaktadır.

- Ana kolları gibi şefkat ile gizlidir. Çocuklar kolların arasında derin derin uyumaktadırlar.

- Çocuklarınıza dilini tutmasını öğretin, konuşmasını nasıl olsa öğreneceklerdir. - Benjamin Franklin

- Hiçbir çiçek evlat kokusu kadar güzel kokamaz.

- Bazıları asla vazgeçilmeyecek kadar değerli sevgilidir… Adı evlat olunca…

- Hani derler ya; Önce can sonra canan. Bir kadın anne olduktan sona o canda canan da yalnızca evlattır.

- Çocuklar, anne ve babalarının kötü örnekleriyle bozulmaya devam ettikçe, yeni bir dünya kurulamaz. - Alexis Carrel

- Çocuğunuz yalan söylüyorsa ya sizden korkuyordur ya da sizin yaptığınızı yapıyordur. Yalan söyleyen anne ve babaların, yalan söyleyen çocukları olacaktır. - A. S. Neil

KISA, GÜZEL EVLAT SÖZLERİ VE MESAJLARI

- Bir çocuk için anası ve babası dünyayı temsil eder. Çocuk, annesi ve babası nasıl davranıyorsa, dünyadaki herkesin de aynı şekilde davranacağını düşünür.

- Küçük bir çocuk, paha biçilmez bir rahmet, aynı zamanda da bir beladır.

- Annesinden dayak yediği halde, yine anne diye ağlayan bir çocuktur aşk.

- Kötü bir şey olduğunda keşke onun değil benim başıma gelseydi denilen tek şey evlatmış.

- Hiç şüphe yok ki ideal terbiye, çocuğun kabahatlerinden dolayı cezalandırmak değil, onu kabahat yapmaktan alıkoyacak bir seviyeye çıkarmaktır. Peyami Safa

- Çocuk kafasının içi bilgiyle doldurulacak bir kap değildir, istediğince açmasına yardım edilecek bir çiçektir. Noam Chomsky

- Hiç şüphe yok ki ideal terbiye, çocuğun kabahatlerinden dolayı cezalandırmak değil, onu kabahat yapmaktan alıkoyacak bir seviyeye çıkarmaktır. Peyami Safa

- Hiç bir ana-baba evlâdına iyi bir eğitimden, iyi bir ahlâktan daha değerli miras bırakamaz.

- Çocuk doldurulacak bir kap değil, ısıtılacak bir ocaktır.

- Çocuklar, önce ana babalarını severler, biraz büyüyünce, onları eleştirir, sonra sorguya çeker, daha sonra da yargılarlar, bazen de affettikleri olur.

- Çocuk, dünyanın en büyük saadetidir.

- Çocukları iyi yapmanın en iyi yolu onları sevindirmektir.

- Tay at olunca at dinlenir, çocuk adam olunca ata dinlenir.

- Evladımın ayağı taşa değse benim yüreğim kanar…

- Çocuğun yanında olmalıyız, çocuğun yanında olmak çocuğa sevgi vermek demekti

- Bazıları asla vazgeçilmeyecek kadar değerli sevgilidir. Adı EVLAT olunca…

- Çocuk, cennet nimetlerinden biridir.

- Ana ailenin güneşidir. Bir ailede o olmazsa orada büyüyen çocuklar gölgede kalmış meyveler gibi olgunlaşmazlar.

- Çocuklar, önce ana babalarını severler, biraz büyüyünce, onları eleştirir, sonra sorguya çeker, daha sonra da yargılarlar, bazen de affettikleri olur.

- İyi evlat babayı vezir, kötü evlat rezil eder.

- Bir domuza ve bir çocuğa istedikleri her şeyi verirseniz sonuçta çok iyi bir domuzunuz ve çok kötü bir çocuğunuz olacaktır.