Evlat nöbetindeki anne: Oğlumu kaçırmasalardı öğretmen olacaktı

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da çocuklarının Pkk tarafından kaçırıldığını söyleyen 247 ailenin evlat nöbeti, 827'nci günde de devam etti. Dicle Üniversitesi Kimya Bölümü 3'üncü sınıfta okurken Aralık 2018'de kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Özgür için HDP'nin Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan Latife Ödümlü, "Oğlum kaçırılmasaydı şimdi öğretmen olarak öğrencilere ders veriyor olacaktı. Oğlum arkadaşlarını da al gel, devlete teslim ol" dedi.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını düşünerek, HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 247 ailenin 827 gündür sürdürdüğü evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 33 oldu.

HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan anneleri ziyaret eden Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, "Allah sizi evlatlarınıza sağ salim kavuştursun" dileğinde bulundu.