Evlat nöbetindeki ailelere, vali ve jandarma komutanı eşlerinden ziyaret

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 208 ailenin oturma eylemi, 547'nci günde de sürdü. Evlat nöbetindeki ailelere Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun eşi Sevim Karaloğlu, İl Emniyet Müdürü Sevilay Yaman ve İl Jandarma Komutanı Mustafa Erdem'in eşi Derya Erdem destek ziyaretinde bulundu.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP'nin Diyarbakır'daki binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 24 OLDUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin ve evlat nöbetinde olmayan 3 ailenin çocukları ile en son Selma Han'ın oğlu Onur'un da teslim olmasıyla, evlatlarına kavuşan aile sayısı 24 oldu.AİLELERE DESTEK ZİYARETİ SÜRÜYORDiyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun eşi Sevim Karaloğlu, İl Emniyet Müdürü Sevilay Yaman ve İl Jandarma Komutanı Mustafa Erdem'in eşi Derya Erdem, 547 gündür HDP binası önünde evlatları için nöbeti tutan ailelere destek ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan Sevim Karaloğlu, her zaman ailelerin yanlarında olduklarını belirterek, "Burada aileler onurlu bir mücadele veriyor. Onların bu mücadelesinde bizler de yanlarındayız. Onların bu haklı davaları, onlar gibi gözyaşı döken, nice çocukları kaçırılan anne ve babalara güç ve kuvvet oldu. Eli kalem tutacak çocuk, dağa kaçırılarak eline silah veriliyor. Çocuğun bütün hayatı bitiriliyor, bundan büyük bir acı ve kötülük olamaz" dedi.

Evlat nöbetindeki aileler, destek ziyaretinden dolayı Sevim Karaloğlu ve beraberindekilere teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı