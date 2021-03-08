Evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde destek ziyaretleri

Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti anneler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yalnız bırakılmadı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 553. gününde devam ediyor.

Anneleri ziyaret eden Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla annelerle sohbet ederek, karanfil verdi.

Burada konuşan Atalay, dünyanın en emekçi kadınının Türkiye'de ve dünyada da evladını arayan kadın olduğunu söyledi.

Annelerin bir an önce evlatlarına kavuşmalarını temenni eden Atalay, şöyle konuştu:

"Biz bu ülkede beraber olursak kardeş gibi yan yana olursak Amerika'nın da PKK'nın da DEAŞ'ın da bütün terör örgütlerinin üstesinden geliriz. Bu kardeşlerimizin yaşadığı süreç, zor bir süreç. Dünyada da Türkiye'de de çalışan kadınların problemi var mı? Var. İş yerinde var, taşeronda var. Ama en önemlisi evladını arayan emekçi kadın. Bu kadınlarımızın yanında başka hakkı konuşmak uygun değil, doğru değil. Allah yardımcıları olur inşallah. Bir an evvel evlatlarına kavuşurlarsa biz de o bayramı kutlamak için burada oluruz."

Beyoğlu Belediye başkanı Haydar Ali Yıldız'dan annelere ziyaret

İstanbul'un Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da annelere ziyarette bulundu.

Yıldız ziyarette yaptığı konuşmada, annelerin evlatlarını hasretle beklediklerini bildirdi.

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaldırılan ve anaların yüreğini yakan bütün terör örgütlerini lanetleyen Yıldız, şunları kaydetti:

"Terör örgütü PKK ve duyarsız siyasi parti HDP tarafından 553 gündür kavuşamamanın acısını çekiyorlar. Bir evlat olarak buradaki anaların yanındayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle Türkiye Cumhuriyeti devleti son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadelesine devam edecektir. Terör ve teröristlerle arasına mesafe koymayan bütün siyasi partiler ve siyasiler tarihin çöplüğüne atılacak. Bu milletin vicdanında hapsolunacaktır. Buna inanıyoruz. Buradaki anaların yüreği yanarken terör örgütüne destek veren siyasi partinin genel başkanının kadınlar gününü kutlamak suretiyle safını belli eden bütün siyasiler de buradaki tabloyu görmelidir. Annelerin biran önce evlatlarına kavuşmalarını diliyorum. Bu topraklarda umut hep vardır. Anne ve kadınların duaları inanıyorum ki bir an önce evlatlarını kendilerine kavuşturacak. Kadınların buruk kadınlar gününü kutluyorum."

Diyarbakır anneleri için Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan da mesaj gönderdi. Bir polis memurunun okuduğu mesajda, şu ifadeler yer aldı:

"Henüz 9 yaşındayken anne sıcaklığına ve şefkatine muhtaç bir evladımızı hainlik ve zorbalıkla çirkin emellerine alet etmek isteyenler siz annelerin sıcak ve güçlü yüreği karşısında etkisiz kalmaya mahkumdur."

Hak-İş Konfederasyonu tarafından "Hak-İş'li Emekçi Kadınların Sendikal Hareketteki Yeri" temasıyla Ankara'da gerçekleştirilen 10. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması'nda, Hak-İş Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin konuşması sırasında HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti tutan annelere video konferans yöntemiyle bağlandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rifai Yıldırım, bazı kurum temsilcileri ve dernek yöneticileri annelere destek ziyaretinde bulundu.

Annelere destek veren bir grup kadın da Türk bayraklarıyla ziyarete geldi. Diyarbakır anneleri ve kadınlar HDP ve PKK aleyhine slogan attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan