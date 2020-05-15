Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım: Çiçeğim bu sefer yavrusuyla açıyor Yaklaşık bir ay önce lenfoma tedavisi gören 9 yaşındaki oğlunu kaybeden Ebru Şallı, Instagram hesabından çiçek açan orkidesini paylaşarak "Her çiçeğim yeniden açar bu sefer yavrusuyla açıyor" diyerek herkesi duygulandırdı.

Eski manken Ebru Şallı ile Harun Tan'ın 9 yaşındaki oğulları Pars, 17 Nisan'da lenfoma nedeniyle hayatını kaybetti. Evlat acısıyla yıkılan Ebru Şallı, bugün sosyal medya hesabından duygulandıran bir paylaşım yaptı.

"ÇİÇEĞİM BU DEFA YAVRUSUYLA AÇIYOR"

Instagram hesabının hikaye kısmından camının kenarına koyduğu çiçeklerinin fotoğrafını paylaşarak "Her çiçeğim hep yeniden açar hiç solmaz, bu defa yavrusuyla açıyor" notunu yazdı.

OĞLUNUN SON GÜNÜNÜ ANLATMIŞTI

Oğlunun vefatından sonra Ayşe Arman'a röportaj veren Ebru Şallı, oğlunun vefat ettiği günü şu sözlerle anlatmıştı: "Melek gibi uyuyordu orada. Böyle bir güzellik olamaz. 5 gün görmemiştim, 5 günde o kirpikler, saçlar, kaşlar uzamıştı sanki. O güzel yüzü pespembeydi, o kadar güzeldi ki… Bir melek gibi, inanılmaz huzurlu uyuyordu orada… Elleri gamzeliydi oğlumun, çok tatlıydı ellerindeki gamzeler… Ellerinden öptüm onu… Sıkı sıkı sarıldım, kokladım… Harun, giremedi. Sarıldım, sarıldım, öptüm… Uyanacak gibiydi."