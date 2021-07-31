Evinin yandığını gören Hamide Teyze, gözyaşlarına boğuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Evinin yandığını gören Hamide Teyze, gözyaşlarına boğuldu

İhlas Haber Ajansı / Koray Ünlü - Haberler | Güncel

Evinin yandığını gören Hamide Teyze, gözyaşlarına boğuldu Mersin'in Aydıncık ilçesinde 2 gün önce çıkan ve ilçe merkezini de etkileyen orman yangını devam ederken, yangının acı yüzü gün ağırınca ortaya çıktı Cumhuriyet Mahallesinde birçok ev, sera ve bahçe yangından etkilenirken, 57...

Evinin yandığını gören Hamide Teyze, gözyaşlarına boğuldu

Mersin'in Aydıncık ilçesinde 2 gün önce çıkan ve ilçe merkezini de etkileyen orman yangını devam ederken, yangının acı yüzü gün ağırınca ortaya çıktı

Cumhuriyet Mahallesinde birçok ev, sera ve bahçe yangından etkilenirken, 57 yaşındaki Hamide Bağ ise görenlerin yüreklerini burktu

Evinin yandığını gören Bağ, gözyaşlarına boğulup, ağıt yaktı

MERSİN - Mersin'in Aydıncık ilçesinde 2 önce çıkan ve ilçe merkezini de etkileyen orman yangını devam ederken, yangının acı yüzü gün ağırınca ortaya çıktı. Cumhuriyet Mahallesinde birçok ev, sera ve bahçe yangından etkilenirken, 57 yaşındaki Hamide Bağ ise görenlerin yüreklerini burktu. Evinin yandığını gören Bağ, gözyaşlarına boğulup, ağıt yaktı.

Edinilen bilgiye göre, 28 Temmuz Çarşamba günü sabah saatlerinde Mersin'in Aydıncık ilçesine bağlı Pembecik Mahallesinde başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Dün ilçe merkezine kadar inen yangın yerleşim yerlerinde de etkili olurken, birçok ev, sera ve bahçe yangından zarar gördü. Yerleşim yerlerinde soğutma çalışmaları devam ederken, ormanlık alanda devam eden yangında kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangının etkili olduğu yerleşim yerlerindeki acı fotoğraf ise gün ağırınca ortaya çıktı. Özellikle Merkez ve Cumhuriyet mahallerinde yerleşim yerleri ile sera ve bahçeleri etkileyen yangın dolayısıyla maddi hasar oluştu. Dün akşam evini boşaltmak zorunda kalan 57 yaşındaki Hamide Bağ'da sabah saatlerinde evine geldiğinde acı tablo ile karşılaştı. Evinin tamamen yandığını gören Bağ, gözyaşlarına boğularak, ağıt yaktı. "Benim evim" diyerek gözyaşı döken Bağ, "Yeni televizyon, buzdolabı aldıydım. Yemeyip çamaşır makinası almıştım. Vay benim evim vay. Her şeyim olsun diye uğraşırdım. Ben yemeyip, sandığımı doldurmak için uğraşırdım. Dün yangın buraya gelince, polisler buraya gelip buraları boşalttılar. Buralarda kocamın emekleri var" dedi.

Kiraz Bağ ise kendisinin köyde olduğunu ve buradaki yangını televizyondan takip ettiğini söyledi. Sabaha kadar uyumadığını belirten Bağ, "Burası kaynanamın. İnsan evini yanık bulunca nasıl hissedebilir ki. Her şey bu evin içindeydi" şeklinde konuştu.

Evinin yandığını gören Hamide Teyze, gözyaşlarına boğuldu
Evinin yandığını gören Hamide Teyze, gözyaşlarına boğuldu
Evinin yandığını gören Hamide Teyze, gözyaşlarına boğuldu
Evinin yandığını gören Hamide Teyze, gözyaşlarına boğuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Koray Ünlü

Yangında kül olan evini görünce kendinden geçti: Vay benim evim vay, her şeylerim gitmiş
Yangında kül olan evini görünce kendinden geçti: Vay benim evim vay, her şeylerim gitmiş
Son dakika haberi: Aydıncık'taki yangından etkilenenler yaşadıklarını anlattı
Son dakika haberi: Aydıncık'taki yangından etkilenenler yaşadıklarını anlattı
Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Çağatay Akman Bülent Serttaş Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Muslera Can Bartu Alexandru Cicaldau Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Evinin yandığını gören Hamide Teyze, gözyaşlarına boğuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 01:12:29. #1.14#

title