Evinin önüne park eden aracın üzerine saksı atıp, sopayla defalarca vurdu
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Evinin önüne park eden aracın üzerine saksı atıp, sopayla defalarca vurdu

02.10.2020 10:50 | Son Güncelleme: 02.10.2020 12:01

İzmir'in Gaziemir ilçesinde akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen, daha önce de birçok araca zarar veren şahıs bu kez bir otomobilin üzerine saksı attı, ardından da sokağa inip sopayla zarar verdi. Araç sahibi, "Bilseydik park etmezdik." diyerek sitem etti. Daha önce evinin önüne park eden bir otomobilin üzerine çamaşır makinesi atmıştı.

İzmir Gaziemir'in Yeşil Mahalle 52 Sokak'ta yaşayan ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen E.Y., 2017 yılının ocak ayında evinin önüne park eden bir otomobilin üzerine çamaşır makinesi attı. Geçen haziran ayında ise yine evinin önüne park edilen bir kamyonete 'Göktaşı düşüyor' diye bağırarak taş yağdıran E.Y., salı günü de bir otomobilin üzerine saksı attı. Ardından sokağa inen E.Y., eline geçirdiği sopayla otomobile defalarca kez vurdu. Otomobilde yaklaşık 10 bin TL'lik zarar meydana gelirken, araç sahibi Şükrü Durmaz konuyla ilgili şikayetçi oldu.

Evinin önüne park eden aracın üzerine saksı atıp, sopayla defalarca vurdu

"ARACIMA ZARAR VERİLDİĞİNİ POLİS HABER ETTİ"

Durumu polisten öğrendiğini ifade eden Durmaz, "Polis aradı, birisinin aracıma zarar verdiğini ve aracımın başına geçmem gerektiğini söyledi. Geçtiğimde aracımın haşat edildiğini gördüm. Önce saksı atmış, sonra inmiş vurmuş. Polis gelmiş, önce tutanak tutmuş, onlar gittikten sonra yine inip tekrar zarar vermiş" dedi.

Evinin önüne park eden aracın üzerine saksı atıp, sopayla defalarca vurdu

"DAHA ÖNCE BU KİŞİYİ HABERLERDE GÖRMÜŞTÜM"

Mahallede yeni olduklarını belirten Durmaz, "Gaziemir'de bu adamın varlığından haberdardık ancak bu sokakta olduğunu bilmiyorduk. Daha önce bu kişiyi haberlerden görmüştüm. O binada oturduğunu bilseydim, bırakmazdım. Oradakiler genelde uyarıyorlarmış insanları arabalarını park etmesinler diye ancak beni kimse uyarmadı. Benim olayımdan sonra bütün mahalleli dökülmeye başladı. Artık yeter, kendimizden emin değiliz şeklinde. Aracın minimum 10 bin TL'lik zararı olduğundan bahsediyorlar. 3 tane cam kırık, kaportada ve özellikle tavanda ciddi hasar var. Ön kaput ve ızgara gitmiş" dedi.

Evinin önüne park eden aracın üzerine saksı atıp, sopayla defalarca vurdu

"CAN DA GİDEBİLİRDİ"

Olay sırasında otomobilde birileri olsaydı daha kötü şeylerin de olabileceğinin altını çizen Durmaz, "Mal canın yongasıdır derler ancak can da gidebilirdi. İçinde ben de olabilirdim, ailem de olabilirdi" dedi.

Durmaz, mahallelinin ortak fikrinin bu kişinin doktor gözetiminde, hastanede olması, uzun süreli tedavi görmesi ve ancak iyileştikten sonra topluma karışması gerektiği olduğunu söyledi.

Evinin önüne park eden aracın üzerine saksı atıp, sopayla defalarca vurdu
Evinin önüne park eden aracın üzerine saksı atıp, sopayla defalarca vurdu
Evinin önüne park eden aracın üzerine saksı atıp, sopayla defalarca vurdu
Evinin önüne park eden aracın üzerine saksı atıp, sopayla defalarca vurdu
Evinin önüne park eden aracın üzerine saksı atıp, sopayla defalarca vurdu
Evinin önüne park eden aracın üzerine saksı atıp, sopayla defalarca vurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN

Haber Yorumları (3)
BÜŞRA: Adamın kapısının önüne hangi hakla park edersin. Arabası olan var olmayan çok. . . Bu kadar yalanın döndüğü ortamda haliyle parası olanlar parası olmayanların halinden anlamıyorlar her yeri kendilerinin sanıyorlar. Adamın kapısının önüne park etmek demek arabası olmadığı için ona çok ağır laflar söylemekle aynı şey. Ha keza müziğin sesini açıp gezenler, boş yere korna çalanlar. . . Gürültüleri yüzünden duyamasalar da hakaretlerine çok yaratıcı cevaplar alıyorlar, çok iyi biliyorum.
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YOLCU: Bu deliyi başkalarına da zarar vermesin diye izole etmek gerekmiyor mu?
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KİMENE: ALİR GENE EV DEGİL KOMSULARA BAKMAK LAZİM CEVREYE BÖYLE KOMSULAR DÜSMAN BASİNA KİM İSTER BÖYLE KİSİLERDEN KOMSU OLMAYA EL VİCDAN RABBİMİZ HERSEYİN HAYİRLİSİNİ VERSİN
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