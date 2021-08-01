Son dakika haber... EVİNİ ATEŞE VERİP KAÇTI, ÜST KATTAKİ KEDİLERDEN BİRİNİ İTFAİYE KURTARDI
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Son dakika haber... EVİNİ ATEŞE VERİP KAÇTI, ÜST KATTAKİ KEDİLERDEN BİRİNİ İTFAİYE KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre ANTALYA'da, psikolojik sorunları olduğu belirtilen İsmail S., evini ateşe verdikten sonra kaçtı.

ANTALYA'da, psikolojik sorunları olduğu belirtilen İsmail S., evini ateşe verdikten sonra kaçtı. Üst kattaki dairede mahsur kalan kedilerden birini itfaiye, diğerini ise sahibi kurtardı. Olay, saat 18.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Soğuksu Mahallesi 297 Sokak üzerindeki 5 katlı apartmanın dördüncü katındaki dairede çıktı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen İsmail S.'nin yaşadığı daireden duman çıktığını görenler itfaiyeye haber verdi. Verilen adrese gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yanan dairenin üst katında oturan Emin Can Serdar, kendi dairesine duman girdiğini söylediği itfaiye ekiplerine, evindeki iki kedisinin kurtarılmasını istedi. İtfaiye erleri dairede yatağın altında saklanan kedilerden birini bularak dışarı çıkardı. Ancak diğerini bulamadı. Emin Can Serdar itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından daireye girerek diğer kedisini aradı. Yatağın altından çıkarılan ikinci kedi de bina dışına çıkarılarak suyla serinletildi. 'Mırmır' ve 'Gırgır' adını verdikleri kedilerden birini itfaiyecinin kurtardığını söyleyen Serdar, 'Yangın sırasında evdeydik. Dumanı görünce evden çıktık ve komşulara haber verdik. Kedilerimiz de o sırada evdeydi. İtfaiyeciler birini kurtardı. Diğerini de ben gidip kurtardım dedi. İsmail S.'nin evini yaktıktan sonra kaçtığı, kaçarken de apartman girişindeki bir motosikleti yakmak istediği öne sürüldü. Olay Yeri İnceleme ekipleri yanan dairede çalışma yaparken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber... EVİNİ ATEŞE VERİP KAÇTI, ÜST KATTAKİ KEDİLERDEN BİRİNİ İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haber... EVİNİ ATEŞE VERİP KAÇTI, ÜST KATTAKİ KEDİLERDEN BİRİNİ İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haber... EVİNİ ATEŞE VERİP KAÇTI, ÜST KATTAKİ KEDİLERDEN BİRİNİ İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haber... EVİNİ ATEŞE VERİP KAÇTI, ÜST KATTAKİ KEDİLERDEN BİRİNİ İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haber... EVİNİ ATEŞE VERİP KAÇTI, ÜST KATTAKİ KEDİLERDEN BİRİNİ İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haber... EVİNİ ATEŞE VERİP KAÇTI, ÜST KATTAKİ KEDİLERDEN BİRİNİ İTFAİYE KURTARDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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