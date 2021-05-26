EVİNDE DARP EDİLİP ALTINLARI ÇALINAN ENGELLİ KADIN; BANA ÇOK İŞKENCE YAPTILAR
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EVİNDE DARP EDİLİP ALTINLARI ÇALINAN ENGELLİ KADIN; BANA ÇOK İŞKENCE YAPTILAR

EVİNDE DARP EDİLİP ALTINLARI ÇALINAN ENGELLİ KADIN; BANA ÇOK İŞKENCE YAPTILAR
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yalnız yaşayan işitme ve konuşma engelli Münire Ş.'yi (68) evinde darbedip 2 bileziğini çalan 2 kişi ile kendilerine yardım ettiği belirlenen 1 kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yalnız yaşayan işitme ve konuşma engelli Münire Ş.'yi (68) evinde darbedip 2 bileziğini çalan 2 kişi ile kendilerine yardım ettiği belirlenen 1 kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaşadıklarını kızı aracılığıyla aktaran Münire Ş., "Bana çok işkence yaptılar umarım ömür boyu çıkmazlar. Beni boğmaya çalıştılar nefes alamadım.? dedi.

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü saat 03.30 sıralarında Bandırma ilçesindeki Ayyıldız Mahallesi'nde meydana geldi. Evinde tek yaşayan işitme ve konuşma engelli Münire Ş.?nin evine giren iki şüpheli, iddiaya göre kendilerini fark eden kadını yere yatırarak etkisiz hale getirdi. Direnmeye çalışan Münire Ş.'nin zorla kolundaki bilezikleri alan iki saldırgan, ardından tornavida ile bacağından yaralayıp kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, kısa sürede iki şüphelinin A.T. (20) ve F.E. (19) olduğunu belirledi. Yalova'da oldukları tespit edilen iki şüphelinin kaldığı eve Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile ortak operasyon düzenledi. Şüpheliler çaldıkları bileziklerle birlikte yakalanırken, kendilerine yardım ettiği belirlenen F.A. (18) isimli kadın da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği hırsızlık, nitelikli gasp, konut dokunulmazlığını ihlal ve kasten yaralama suçlarından tutuklandı.

"SÜREKLİ ÖLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM"

Yaşanan olayın ardından çeşitli yerlerinden yaralanan ve ayağı kırılan Münire Ş. yaşadıklarını, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. Kızı Fatma E.?nin yanına gelen Münire Ş., kızı aracılığıyla şunları aktardı;

'Saat 03.30'a doğru yatak odasına gittim. Işığı açtığımda iki kişiyi karşımda gördüm. Başörtümü yüzüme çekip ağzımı burnumu kapatara beni yere yatırdılar.

Boğazımı sıktılar. İp ile de boğmak istediler. Karşı koymamak istediğimde sürekli beni dövdüler. Tornavida ile de elime vurup bilezikleri çıkartmaya çalıştılar. Bir ara kolumu uzatarak, 'Alın gidin' dedim. Bileziklerimi aldılar. Bu sırada ayağımı kırdılar. Beni boğmak isterlerken birinin yüzünü tırmaladım. Maskesi düştü. O anlarda sürekli olarak öleceğimi düşündüm. Bana çok iş kence yaptılar. Umarım ömür boyu cezavinden çıkmazlar. Polise teşekkür ediyorum"

YOĞUN TEPKİ GELDİ

Talihsiz kadına geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Bandırma Engelli ve Engelli Aileleri Derneği Başkanı Hüseyin Uçar ise, 'İlçemizde bu tip olaya sebep olan kişilerin çok çabuk yakalanması bizleri mutlu etti. Annemiz gibi rahatsız olan kişilerin de bundan sonraki süreçte yakından takip edilmesinin istiyoruz.' diye konuştu.

Ayyıldız Mahalle Muhtarı Ali Derman da yaşanan olayın ardından mahalle sakinlerinin büyük tepki gösterdiğini kaydederek, 'Bu olaya karşına şahısların gerekli cezayı almalarını bekliyor ve talep ediyoruz' ifadelerini kullandı.

KOMŞUSUNUN KIZI ÇIKTI

Öte yandan cezaevine gönderilen ve iki hırsıza yardım eden F.A.?nın Münire Ş'nin komşusunun kızı olduğu ortaya çıktı.

EVİNDE DARP EDİLİP ALTINLARI ÇALINAN ENGELLİ KADIN; BANA ÇOK İŞKENCE YAPTILAR
EVİNDE DARP EDİLİP ALTINLARI ÇALINAN ENGELLİ KADIN; BANA ÇOK İŞKENCE YAPTILAR
EVİNDE DARP EDİLİP ALTINLARI ÇALINAN ENGELLİ KADIN; BANA ÇOK İŞKENCE YAPTILAR
EVİNDE DARP EDİLİP ALTINLARI ÇALINAN ENGELLİ KADIN; BANA ÇOK İŞKENCE YAPTILAR
EVİNDE DARP EDİLİP ALTINLARI ÇALINAN ENGELLİ KADIN; BANA ÇOK İŞKENCE YAPTILAR
EVİNDE DARP EDİLİP ALTINLARI ÇALINAN ENGELLİ KADIN; BANA ÇOK İŞKENCE YAPTILAR
EVİNDE DARP EDİLİP ALTINLARI ÇALINAN ENGELLİ KADIN; BANA ÇOK İŞKENCE YAPTILAR
EVİNDE DARP EDİLİP ALTINLARI ÇALINAN ENGELLİ KADIN; BANA ÇOK İŞKENCE YAPTILAR
EVİNDE DARP EDİLİP ALTINLARI ÇALINAN ENGELLİ KADIN; BANA ÇOK İŞKENCE YAPTILAR
EVİNDE DARP EDİLİP ALTINLARI ÇALINAN ENGELLİ KADIN; BANA ÇOK İŞKENCE YAPTILAR
EVİNDE DARP EDİLİP ALTINLARI ÇALINAN ENGELLİ KADIN; BANA ÇOK İŞKENCE YAPTILAR
EVİNDE DARP EDİLİP ALTINLARI ÇALINAN ENGELLİ KADIN; BANA ÇOK İŞKENCE YAPTILAR
EVİNDE DARP EDİLİP ALTINLARI ÇALINAN ENGELLİ KADIN; BANA ÇOK İŞKENCE YAPTILAR
EVİNDE DARP EDİLİP ALTINLARI ÇALINAN ENGELLİ KADIN; BANA ÇOK İŞKENCE YAPTILAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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EVİNDE DARP EDİLİP ALTINLARI ÇALINAN ENGELLİ KADIN; BANA ÇOK İŞKENCE YAPTILAR - Haberler
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