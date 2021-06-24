Evin Demirhan kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları Güreş Evin Demirhan kimdir? Kaç yaşında, nereli?
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Evin Demirhan kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları Güreş Evin Demirhan kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Evin Demirhan kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları Güreş Evin Demirhan kimdir? Kaç yaşında, nereli?
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Evin Demirhan, Macaristan'da düzenlenen Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemleri' nde milli güreşçi finale yükseldi ve olimpiyatlara katılma hakkını elde etti. Genç kadın güreşçi, pandemi nedeniyle 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatlarından şampiyonlukla dönmeyi hedefliyor. Peki, hayatı merak edilen Evin Demirhan kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları Güreş Evin Demirhan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

Evin Demirhan, Macaristan'da düzenlenen Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri' nde milli güreşçi finale yükseldi ve olimpiyatlara katılma hakkını elde etti. Genç kadın güreşçi, pandemi nedeniyle 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatlarından şampiyonlukla dönmeyi hedefliyor. Peki, hayatı merak edilen Evin Demirhan kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları Güreş Evin Demirhan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

EVİN DEMİRHAN KİMDİR?

Evin Demirhan kimdir? 2020 Olimpiyatları Güreş Evin Demirhan kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Doğum Tarihi: 2 Temmuz 1995

Kaç yaşında: 26 yaşında

Nereli: Siirt

Spor: Güreş

Evin Demirhan, 2 Temmuz 1995 tarihinde Siirt'te doğan Türk kadın profesyonel güreşçidir. Serbest stilde mücadele veren Evin Demirhan, ENKA Spor Kulübü ve milli takım adına müsabakalara katılmaktadır.

Siirt dışına ilk kez çıkarak katıldığı Türkiye'deki ve uluslararası turnuvalarda madalyalar kazanan Evin'in sıradışı hayat hikâyesi belgesele konu oldu.

Evin Demirhan kimdir? 2020 Olimpiyatları Güreş Evin Demirhan kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2017 Dünya Güreş Şampiyonasında 48 kiloda yarışan Evin Demirhan Çinli rakibini 8-6, 1/8 turunda Hollandalı rakibini 4-3 ve çeyrek finalde Polonyalı rakibini 3-2 yenerek yarı finale kadar geldi. Bu turda Romanyalı rakibi Emilia Alina Vuc'a karşı yenilen Evin, final şansını kaybetti. Evin bronz madalya maçında karşılaştığı Belaruslu rakibi Viyaleta Chyryk'i 3-1 yenerek bronz madalyaya uzandı.

Azerbaycan'da düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen 2018 Avrupa Şampiyonasında Evin, bronz madalya müsabakasında İspanyol Aintzane Gorria Goni ile karşılaştı. Kaspiysk kentindeki şampiyonanın 4. günündeki ilk madalya maçında son dünya üçüncüsü Evin, İspanyol güreşçiyi 1 dakika 16 saniyede tuş etti.

2019 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Evin Demirhan, Azerbaycanlı rakibi Türkan Nasırova'yı 10-3 yenerek üst üste ikinci kez bronz madalyanın sahibi oldu.

Evin Demirhan kimdir? 2020 Olimpiyatları Güreş Evin Demirhan kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri'nde finale yükselen milli güreşçi Evin Demirhan olimpiyatlara katılma hakkı kazandı. Yarı finalde Fransız Julie Sabatie'yi 5-1 mağlup ederek finale yükseldi. Milli güreşçi böylece Tokyo Olimpiyatları'na kota aldı. Evin Demirhan, finalde Avrupa şampiyonu Bulgar Miglena Selishka ile karşılaşacak.

EVİN DEMİRHAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Evin Demirhan, 1995 doğumlu olup 26 yaşında ve Siirtlidir.

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Evin Demirhan kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları Güreş Evin Demirhan kimdir? Kaç yaşında, nereli? - Haberler
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